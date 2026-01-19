Siedem osób stanie przed sądem za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która przejmowała tożsamości lekarzy i wystawiała na ich dane nielegalne recepty na leki zawierające substancje psychotropowe. Podejrzani przyznali się do winy i szczegółowo opisali mechanizm działania grupy.
Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości rozbiło grupę przestępczą, która działała na terenie Mazowsza i Dolnego Śląska.
Sześciu Polaków i obywatel Ukrainy uzyskali nielegalny dostęp do kont co najmniej sześciu lekarzy w systemie gabinet.gov.pl. Na ich dane wystawili aż 912 recept na leki zawierające substancje psychotropowe.
Lekarze, których tożsamości zostały przejęte, nie byli świadomi, że ktoś podszywa się pod nich w systemie.
Recepty były realizowane w aptekach, a następnie leki trafiały na czarny rynek. Jak poinformowali śledczy, oskarżeni podrobili łącznie 912 recept elektronicznych na leki Oxycontin i Oxydolor.
To jednak nie wszystko. Dane lekarzy posłużyły przestępcom także do zakładania fikcyjnych rachunków bankowych oraz do prób wyłudzenia kredytów.
Śledczy ustalili, że grupa działała według precyzyjnie opracowanego schematu, wykorzystując luki w zabezpieczeniach systemów informatycznych.
Wszyscy zatrzymani przyznali się do zarzucanych im czynów. "Obszernie poinformowali prokuraturę o mechanizmie działania grupy" – przekazali śledczy.
Pięć osób zadeklarowało chęć dobrowolnego poddania się karze. Podkarpacki wydział Prokuratury Krajowej skierował już akt oskarżenia przeciwko wszystkim siedmiu zatrzymanym osobom.
Sprawa będzie miała swój finał w sądzie, a śledczy zapowiadają dalsze działania.