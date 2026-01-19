Siedem osób stanie przed sądem za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która przejmowała tożsamości lekarzy i wystawiała na ich dane nielegalne recepty na leki zawierające substancje psychotropowe. Podejrzani przyznali się do winy i szczegółowo opisali mechanizm działania grupy.

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości rozbiło grupę przestępczą, która działała na terenie Mazowsza i Dolnego Śląska.

Sześciu Polaków i obywatel Ukrainy uzyskali nielegalny dostęp do kont co najmniej sześciu lekarzy w systemie gabinet.gov.pl. Na ich dane wystawili aż 912 recept na leki zawierające substancje psychotropowe.

Lekarze, których tożsamości zostały przejęte, nie byli świadomi, że ktoś podszywa się pod nich w systemie.

Recepty były realizowane w aptekach, a następnie leki trafiały na czarny rynek. Jak poinformowali śledczy, oskarżeni podrobili łącznie 912 recept elektronicznych na leki Oxycontin i Oxydolor.

Próby wyłudzeń kredytów i fikcyjne rachunki bankowe

To jednak nie wszystko. Dane lekarzy posłużyły przestępcom także do zakładania fikcyjnych rachunków bankowych oraz do prób wyłudzenia kredytów.

Śledczy ustalili, że grupa działała według precyzyjnie opracowanego schematu, wykorzystując luki w zabezpieczeniach systemów informatycznych.



Podejrzani przyznali się do winy

Wszyscy zatrzymani przyznali się do zarzucanych im czynów. "Obszernie poinformowali prokuraturę o mechanizmie działania grupy" – przekazali śledczy.

Pięć osób zadeklarowało chęć dobrowolnego poddania się karze. Podkarpacki wydział Prokuratury Krajowej skierował już akt oskarżenia przeciwko wszystkim siedmiu zatrzymanym osobom.

Sprawa będzie miała swój finał w sądzie, a śledczy zapowiadają dalsze działania.