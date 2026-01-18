To moment w historii, gdy sprawy międzynarodowe narosły do tak poważnych rozmiarów, że rozwiązaniem, pozwalającym na pozostanie przy zdrowych zmysłach, może stać się satyra i ironia. W obliczu groteskowych ambicji Donalda Trumpa żądającego oddania Stanom Zjednoczonym Grenlandii Duńczycy wznowili wielką inicjatywę. W sieci ogłoszono zbiórkę na zakupienie od USA Kalifornii. Inicjatywa cieszy się gigantycznym powodzeniem, a w przestrzeni publicznej pojawiają się głosy, że trzeba iść nawet o duży krok dalej.

Duńczycy żartują z polityki Trumpa: „Kupmy Kalifornię!” – satyryczna petycja podbija internet / BRENDAN SMIALOWSKI/AFP/East News / East News

W odpowiedzi na ponowne naciski Donalda Trumpa dotyczące zakupu Grenlandii Duńczycy uruchomili satyryczną petycję, w której proponują... kupno Kalifornii. Akcja "Denmarkification" (Danifikacja) szybko zyskała popularność w internecie, stając się ironicznym komentarzem do polityki traktującej terytoria jak towar na sprzedaż.

Inicjatywa powstała już na początku 2025 roku, gdy Trump po objęciu urzędu zaczął domagać się przekazania wyspy. Teraz zyskała ponowne życie, w związku z gigantycznym międzynarodowym sporem o Grenlandię, a pod petycją podpisało się 280 tys. osób.

Projekt utrzymany jest w humorystycznym tonie. Pomysłodawcy argumentują, że potrzeba około biliona dolarów ("plus minus kilka miliardów"), by zakupić Kalifornię. Dla Duńczyków będzie to cenny nabytek, bo ich ojczyzna - argumentują autorzy - cechuje się raczej trudną pogodą, natomiast w Kalifornii na rok przypada aż 300 słonecznych dni. "Wyobraź sobie, że zamieniasz kalosze na klapki!" - piszą twórcy "Danifikacji".

Poza kwestiami pogodowymi, inicjatorzy twierdzą, że dzięki dostępowi do Kalifornii Dania zyska wpływy w środowisku technologicznym stanu USA, a także będzie mogła liczyć na ogromne dostawy awokado. Duńczycy, mieniący się obywatelami kraju o największej wolności, postulują również zdobycie Kalifornii dla dobra zachodniego świata.

Autorzy projektu odwołują się do gwałtownej niechęci Trumpa do władz stanu - zwłaszcza gubernatora Gavina Newsoma . "Bądźmy szczerzy - Trump nie jest największym fanem Kalifornii. Nazwał ją najbardziej zrujnowanym stanem i od lat toczy spór z jej przywódcami. Jesteśmy prawie pewni, że byłby skłonny się jej pozbyć za odpowiednią cenę" - piszą pomysłodawcy inicjatywy, proponując "dorzucenie" duńskich ciastek na osłodę transakcji.

"A co z wolą obywateli? Cóż, powiedzmy sobie szczerze - czy kiedykolwiek go to powstrzymało? Jeśli Trump chce sprzedać Kalifornię, to ją sprzeda" - dodają.

W ramach procesu dyplomatycznego, "danifikatorzy" zamierzają wysłać najlepszych negocjatorów - dyrektorów Lego i obsadę serialu Borgen, duńskiego serialu politycznego, który zdobył uznanie widzów i krytyków na całym świecie.

"W interesie narodowym leży promowanie niezwykłego dziedzictwa naszego Narodu, więc Kalifornia stanie się Nową Danią. Los Angeles? Raczej Løs Ångeles" - przewidują autorzy.

W zamian Duńczycy obiecują m.in. powszechną opiekę zdrowotną, politykę opartą na faktach, ścieżki rowerowe oraz dożywotni zapas duńskich wypieków.

Angielski dziennikarz idzie o krok dalej

Tymczasem są i tacy, którzy nie zadowolą się tylko jednym stanem.

Angielski dziennikarz Piers Morgan, znany z raczej bliskich relacji z Donaldem Trumpem, tym razem postanowił zadrwić z amerykańskiego prezydenta. W odpowiedzi na kolejne próby wywierania presji przez Trumpa w sprawie zakupu Grenlandii od Danii, Morgan opublikował na platformie X żartobliwy wpis: "Wielka Brytania powinna odkupić Amerykę. W końcu kiedyś była nasza, a to wzmocniłoby nasze bezpieczeństwo na Atlantyku. Jeśli nam jej nie sprzedacie, nałożymy cła na Stany Zjednoczone i na każdy kraj, który poprze wasz opór wobec tej bardzo korzystnej oferty. Sprawiedliwie?".