Myśliwiec NATO zestrzelił we wtorek w Estonii drona, pochodzącego prawdopodobnie z Ukrainy - poinformował estoński minister obrony Hanno Pevkur.

Estoński minister obrony Hanno Pevkur przekazał portalowi Delfi, że dron wleciał w przestrzeń powietrzną kraju. Został zestrzelony blisko jeziora Võrtsjärv na południu Estonii.

Jak dodał minister, najprawdopodobniej był to ukraiński dron, skierowany na cele w Rosji.

Według ministra drona zestrzeliły bałtyckie siły powietrzne. "To pierwszy raz, kiedy sami zestrzeliliśmy drona" - podkreślił Pevkur. Na stronie internetowej "Flightradar24" widać było, że do Estonii wystartowały również samoloty szwedzkich sił powietrznych.

Około godziny 12 mieszkańcy Estonii zostali ostrzeżeni o zagrożeniu ze strony dronów w kilku powiatach. Niedługo później alarm odwołano.

Od marca kilka ukraińskich wojskowych dronów wtargnęło do przestrzeni powietrznej państw członkowskich NATO: Finlandii, Łotwy, Litwy i Estonii, które graniczą z Rosją, a rząd łotewski w zeszłym tygodniu podał się do dymisji z powodu problemów z tymi incydentami.