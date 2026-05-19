Brytyjska policja metropolitalna wszczęła pilne postępowanie wyjaśniające wobec funkcjonariuszy z elitarnej jednostki ochrony rodziny królewskiej. Mieli oni dopuścić się poważnych naruszeń podczas służby.

Trwa postępowanie wobec funkcjonariuszy ochrony zamku Windsor. Mieli spać na służbie

Jak potwierdzono, chodzi o nieokreśloną liczbę policjantów z zespołu odpowiedzialnego za ochronę królewską i zadania specjalne - pisze "The Guardian". Według brytyjskich mediów, w sprawę może być zamieszanych nawet do 30 funkcjonariuszy. Dochodzenie dotyczy incydentów, do których miało dojść podczas służby w rejonie zamku Windsor.

Wśród zarzutów pojawiają się przede wszystkim dwa poważne przewinienia: opuszczanie wyznaczonych posterunków oraz zasypianie podczas pełnienia obowiązków ochronnych. Sprawa została uznana za na tyle poważną, że natychmiast zajęła się nią dyrekcja ds. standardów zawodowych (DPS) w ramach policji metropolitalnej.

Postępowanie będzie prowadzone lokalnie, przez policję metropolitarną. Informację o sprawie przekazano brytyjskiej rodzinie królewskiej.

Według komunikatów policji trwają analizy, czy część funkcjonariuszy powinna zostać czasowo odsunięta od obowiązków lub objęta ograniczeniami w pełnieniu służby. Decyzje w tej sprawie mają zapaść do końca tygodnia.



Rzecznik Metropolitan Police podkreślił, że zarzuty - jeśli się potwierdzą - stanowią rażące naruszenie standardów, szczególnie w kontekście tak odpowiedzialnych zadań, jak ochrona członków rodziny królewskiej. Pałac Buckingham odmówił komentarza w sprawie.