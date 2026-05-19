​10 lat więzienia grozi byłej prezes Fundacji Orlen. Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała do sądu akt oskarżenia wobec Katarzyny R., podejrzanej o wyrządzenie fundacji szkody majątkowej w wysokości blisko 5 milionów złotych.

Według śledczych, Katarzyna R., będąc prezesem Fundacji Orlen, zatwierdziła pisemne sprawozdanie dotyczące sposobu wykorzystania darowizny, przekazanej Fundacji Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego na realizację projektu "Akademia Aktywności Obywatelskiej".

Z ustaleń prokuratury wynika, że obdarowana fundacja wykorzystała przekazane 4,7 mln złotych niezgodnie z celami.

Sfinansowała z tych pieniędzy polityczną kampanię medialną w prasie i na billboardach, w której zachęcała do głosowania "cztery razy na nie" w referendum z października 2023 r. oraz w negatywnym świetle przedstawiała polityków ówczesnej opozycji.

Katarzyna R. podczas śledztwa nie przyznała się do zarzutów i odmówiła składania wyjaśnień.

Kobiecie grozi do 10 lat pozbawienia wolności.