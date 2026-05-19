Niecodzienna akcja w amerykańskim stanie Utah. Strażacy z Millcreek przybyli na ratunek około 25 milionom pszczół.

Ciężarówka zepsuła się podczas upału, gdy pszczoły były transportowane w 480 pojemnikach.

Miliony pszczół były przewożone ciężarówką, która zepsuła się na drodze w czasie upałów w amerykańskim stanie Utah - przekazała agencja UPI. Do akcji wezwani zostali strażacy z Millcreek.

"Podczas gdy mechanicy pracowali przy ciężarówce, strażacy ostrożnie spryskiwali przyczepę wodą, używając węża, aby zapewnić pszczołom chłód, spokój i bezpieczeństwo podczas upału" - poinformowała w serwisie społecznościowym straż pożarna.

"Z radością informujemy, że żaden strażak nie ucierpiał podczas akcji" - przekazała straż.