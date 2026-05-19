Lech Wałęsa i Jerzy Buzek odznaczeni. Były prezydent i były premier odebrali we wtorek w Parlamencie Europejskim w Strasburgu pierwszy Europejski Order Zasługi za działania na rzecz integracji europejskiej.

Lech Wałęsa w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu / Wiktor Dąbkowski / PAP

UE nie została nam dana, ona została zbudowana traktat po traktacie. Dziś honorujemy tych, którzy ją budowali - powiedziała, otwierając ceremonię szefowa PE Roberta Metsola.

Spośród 20 laureatów nagrody, 13 przyjechało do Strasburga odebrać je osobiście.

W Parlamencie Europejskim stawił się m.in. były prezydent Polski, przywódca Solidarności Lech Wałęsa, który został uhonorowany tytułem Wybitnego Członka Europejskiego Orderu Zasługi oraz były premier Polski, były szef Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, który otrzymał tytuł Honorowego Członka Europejskiego Orderu Zasługi.

Odznaczenia wręczały wspólnie szefowa PE oraz szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Poprzez Europejski Order Zasługi oddajemy hołd tym, którzy postanowili budować Europę (...) Honorujemy również tych, którzy bronią europejskich wartości w parlamentach, na szczytach, w gabinetach, na boiskach sportowych, w redakcjach i salach sądowych, w laboratoriach i salach koncertowych - powiedziała szefowa PE Roberta Metsola otwierając ceremonię w Strasburgu.

Jerzy Buzek i Lech Wałęsa zostali przywitani w PE owacjami na stojąco.

Wśród nagrodzonych znaleźli się także m.in. była kanclerz Niemiec Angela Merkel, były prezydent i premier Portugalii Anibal Cavaco Silva, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kardynał Pietro Parolin, prezydentka Mołdawii Maia Sandu, ukraińska obrończyni praw człowieka Ołeksandra Matwijczuk.

Wśród laureatów nagrody, którzy jednak nie mogli odebrać jej w Strasburgu osobiście znaleźli się też prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski m.in. za reprezentowanie wartości europejskich oraz członkowie irlandzkiego zespołu U2 za zaangażowanie obywatelskie i promowanie wartości europejskich przez swoją muzykę.

Kontrowersje w związku z odznaczeniem Merkel

Nominacja Merkel, która otrzymała nagrodę m.in. za "budowanie pomostu pomiędzy Wschodem a Zachodem", wzbudziła kontrowersje, bo byłej kanclerz zarzuca się m.in., że pobłażliwą polityką wobec Rosji przyczyniła się do obniżenia bezpieczeństwa Europy i - pośrednio - do rosyjskiego ataku na Ukrainę.

Odbierając odznaczenie polityczka zauważyła, że UE znajduje się pod presją i że obietnice pokoju, dobrobytu i demokracji, które jak dotąd gwarantowała swoim obywatelom, dzisiaj nie są już takie oczywiste.