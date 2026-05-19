Jeszcze w tym roku ogłoszony zostanie przetarg na zakup pociągów AeroExpress (AEX), które mają obsługiwać trasę Warszawa - nowe lotnisko - Łódź. O tych planach poinformowała Spółka Centralny Port Komunikacyjny.
- Gdzie i jak często mają kursować pociągi? Ilu pasażerów będą przewozić?
"Pociągi AeroExpress będą najwygodniejszym i podstawowym środkiem transportu między Warszawą, nowym lotniskiem i Łodzią. Dzięki infrastrukturze Kolei Dużych Prędkości i krótkiej trasie zapewnią wysoką niezawodność i odciążą najszybsze pociągi KDP" - poinformował pełnomocnik rządu ds. CPK i wiceminister infrastruktury Maciej Lasek, cytowany w komunikacie.
Zgodnie z założeniami pociągi AEX będą kursowały co 15 minut na odcinku Warszawa Wschodnia - lotnisko oraz co 30 minut między Warszawą a Łodzią. Projekt zakłada obsługę zarówno pasażerów lotniczych, jak i codziennych dojazdów do pracy i szkoły oraz transport pracowników portu lotniczego.
Planowany rozkład przewiduje postoje m.in. na stacjach: Warszawa Centralna, Warszawa Zachodnia, Lotnisko, Brzeziny, Łódź Widzew i Łódź Niciarniana oraz na wszystkich przystankach tunelu średnicowego w Łodzi.
Według założeń czas przejazdu z Warszawy Centralnej do lotniska ma wynosić ok. 22 minuty, do Brzezin ok. 50 minut, a do Łodzi Fabrycznej - ok. 1 godz. 8 minut.
Cytowany w komunikacie prezes spółki CPK Filip Czernicki wskazał, że obsługa Łodzi przez tunel konwencjonalny PKP PLK zwiększy dostępność kolei w mieście, podczas gdy najszybsze składy KDP będą zatrzymywać się wyłącznie na stacji Łódź Fabryczna.
"Najnowsze prognozy wskazują, że w 2035 roku między Warszawą a Łodzią we wszystkich pociągach - AEX, KDP i pośpiesznych - będzie podróżować ponad 6 mln pasażerów rocznie" - podała spółka.
CPK szacuje jednocześnie, że we wszystkich relacjach pociągami AeroExpress będzie podróżować 10-12 mln pasażerów rocznie. Jednorazowo składy mają przewozić 400-600 osób, co ma wynikać z nakładania się ruchu lotniskowego i aglomeracyjnego.
Spółka podkreśliła, że tabor dla AEX będzie konwencjonalny, przystosowany do prędkości do 200 km/h, a nie do 350 km/h, jak składy KDP.
"Wybór taboru konwencjonalnego do 200 km/h do obsługi połączeń między Warszawą, nowym lotniskiem i Łodzią ma ograniczyć koszty zakupu i eksploatacji przy zachowaniu wysokiej efektywności przewozowej" - wskazał członek zarządu CPK ds. kolei Piotr Rachwalski.
"Pociągi do 350 km/h będą jeździły na dłuższych trasach, np. z Warszawy przez Łódź Fabryczną do Wrocławia i Poznania" - dodał.
CPK zakłada, że połączenia AEX będą funkcjonowały jako dotowana usługa publiczna (PSO), a nie komercyjna. Spółka prowadzi obecnie rozmowy dotyczące modelu organizacji i współfinansowania przewozów.
Realizowany przez spółkę CPK program inwestycyjny Port Polska zakłada powstanie centralnego lotniska zlokalizowanego pomiędzy Warszawą i Łodzią. Według przyjętego harmonogramu, budowa Lotniska CPK na terenie gmin: Baranów, Wiskitki i Teresin ma rozpocząć się w 2026 r. W 2031 r. port lotniczy ma uzyskać niezbędne certyfikacje, a w 2032 r. ma zostać oddany do użytku.