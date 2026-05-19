To 24-letnia Ciara Sullivan zginęła podczas piątkowego pokazu koni Royal Windsor Horse Show w Windsorze. Królewska Artyleria Konna ujawniła nazwisko tragicznie zmarłej żołnierki. Pałac Buckingham poinformował, że król Karol III oraz książę Edward byli obecni w chwili tragedii, ale "dopiero później zostali poinformowani o powadze sytuacji".

Ciara Sullivan / UK Ministry of Defence / Twitter

24-letnia Ciara Sullivan zginęła podczas piątkowego pokazu koni Royal Windsor Horse Show w Windsorze.

Do wypadku doszło 15 maja po zakończeniu jednego z pokazów - Sullivan spadła z konia po wyjściu z areny.

Chcesz wiedzieć, co dzieje się w kraju i na świecie? Wejdź na rmf24.pl.

Royal Windsor Horse Show to coroczne wydarzenie, które przyciąga elitę brytyjskiego jeździectwa oraz członków rodziny królewskiej. Tegoroczna edycja, odbywająca się w dniach 15-19 maja, zgromadziła setki uczestników i widzów, w tym króla Karola III. Pokazy, konkursy i parady konne są nieodłącznym elementem tej prestiżowej imprezy.

Do wypadku doszło w piątek, 15 maja, po zakończeniu jednego z pokazów. Ciara Sullivan spadła z konia po wyjściu z areny. Mimo natychmiastowej pomocy medycznej, nie udało się jej uratować. Policja i przedstawiciele armii prowadzą obecnie dochodzenie w sprawie okoliczności zdarzenia.

Pałac Buckingham poinformował, że król oraz książę i księżna Edynburga byli obecni w chwili tragedii, ale "dopiero później zostali poinformowani o powadze sytuacji".

Rzecznik Pałacu dodał, że Jego Wysokość jest "głęboko wstrząśnięty i zasmucony".