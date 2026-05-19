To 24-letnia Ciara Sullivan zginęła podczas piątkowego pokazu koni Royal Windsor Horse Show w Windsorze. Królewska Artyleria Konna ujawniła nazwisko tragicznie zmarłej żołnierki. Pałac Buckingham poinformował, że król Karol III oraz książę Edward byli obecni w chwili tragedii, ale "dopiero później zostali poinformowani o powadze sytuacji".

Royal Windsor Horse Show to coroczne wydarzenie, które przyciąga elitę brytyjskiego jeździectwa oraz członków rodziny królewskiej. Tegoroczna edycja, odbywająca się w dniach 15-19 maja, zgromadziła setki uczestników i widzów, w tym króla Karola III. Pokazy, konkursy i parady konne są nieodłącznym elementem tej prestiżowej imprezy.

Do wypadku doszło w piątek, 15 maja, po zakończeniu jednego z pokazów. Ciara Sullivan spadła z konia po wyjściu z areny. Mimo natychmiastowej pomocy medycznej, nie udało się jej uratować. Policja i przedstawiciele armii prowadzą obecnie dochodzenie w sprawie okoliczności zdarzenia. 

Pałac Buckingham poinformował, że król oraz książę i księżna Edynburga byli obecni w chwili tragedii, ale "dopiero później zostali poinformowani o powadze sytuacji".

Rzecznik Pałacu dodał, że Jego Wysokość jest "głęboko wstrząśnięty i zasmucony".

"Była wzorem do naśladowania dla wielu osób"

Wzruszający wpis o 24-latce zamieścił jej dowódca. "Ciara Sullivan, dla przyjaciół "Sully", była dla wszystkich, którzy mieli zaszczyt służyć u jej boku, jasnym światłem w każdym pomieszczeniu, do którego wchodziła" - napisał.

"Była niezwykle profesjonalną żołnierką i wyjątkową dżokejką, do każdego dnia spędzonego w oddziale podchodziła z zaraźliwą energią - taką, która podnosiła na duchu wszystkich wokół niej" - dodał. "Była wybitną żołnierką i wzorem do naśladowania dla wielu osób, z którymi współpracowała" - podkreślił.

Ciara Sullivan jeździła konno od dzieciństwa. Zanim wstąpiła do wojska, brała udział w konkursach skoków przez przeszkody. "To właśnie jej wrodzona odwaga sprawiała, że zawsze pierwsza zgłaszała się na ochotnika do jazdy na najbardziej wymagających koniach" - dodał jej dowódca.

