Minister Energii ogłosił stawki cen za paliwo, które będą obowiązywały w środę 20 maja 2026 r. W stosunku do poprzednich dni znów widać podwyżki.

Zdjęcie ilustracyjne / Paweł Wodzyński / East News

Bądź na bieżąco! Jeszcze więcej informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Od soboty do poniedziałku litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,37 zł, benzyny 98 - 6,93 zł, a oleju napędowego - 6,82 zł. Wtorkowe ceny są wyższe (Pb95 - 6,42 zł/ litr, Pb98 - 6,97, a diesel po 6,85 zł/l), a jutro będzie jeszcze drożej.

Według obwieszczenia Ministra Energii w środę na stacjach za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6,52 zł, benzyny 98 - 7,07 zł, a oleju napędowego - 7,00 zł.

Maksymalne ceny paliw w Polsce

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Do 31 maja obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.