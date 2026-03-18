W trakcie wizyty Wołodymyra Zełenskiego w Hiszpanii premier tego kraju zapowiedział pomoc w wysokości 1 mld euro w 2026 r. dla Ukrainy. Pedro Sanchez zapewnił, że wojna USA i Izraela z Iranem nie sprawi, że Hiszpania i UE zapomną o pomocy dla Kijowa.

Wołodymyr Zełenski odwiedził Hiszpanię

Wołodymyr Zełenski podkreślił, że beneficjentem wojny na Bliskim Wschodzie jest Rosja.

Będziemy wspierać naród ukraiński z taką samą intensywnością jak pierwszego dnia (wojny) - zapewnił Sanchez.

Pomoc w wysokości 1 mld euro zostanie przeznaczona częściowo na zwiększenie wspólnej produkcji w sektorze obronnym. Jak podkreślił Sanchez, od początku inwazji Rosji na Ukrainę wartość hiszpańskiej pomocy dla Kijowa wynosi łącznie prawie 4 mld euro.

Szef hiszpańskiego rządu zapewnił, że konflikt na Bliskim Wschodzie, zapoczątkowany 28 lutego atakiem USA i Izraela na Iran, nie odwróci uwagi Hiszpanii i Unii Europejskiej od wojny na Ukrainie. Premier poparł również w pełni przystąpienie Ukrainy do UE.

Prezydent Zełenski podziękował Hiszpanii za wsparcie, podkreślając, że wojna "nadal jest bardzo trudna". Według niego głównym beneficjentem konfliktu na Bliskim Wschodzie jest Rosja, która zarabia na wysokich cenach ropy naftowej. Jak zauważył ukraiński przywódca, blokowanie 90 mld euro unijnej pomocy przez Węgry jest "niesprawiedliwe", ponieważ Kijów potrzebuje ciągłości dostaw.

Wcześniej w Pałacu Moncloa, siedzibie premiera Hiszpanii, podpisano wiele dwustronnych porozumień w różnych dziedzinach.

Zełenski odwiedza europejskie państwa

Przed wizytą w Madrycie Zełenski odwiedził Rumunię, Francję i Wielką Brytanię. To jego czwarta podróż do Hiszpanii od czasu pełnowymiarowej inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 r. Podczas ostatniej, do której doszło w połowie listopada 2025 r., Sanchez ogłosił pakiet pomocy dla Kijowa o wartości 817 mln euro.

Wcześniej, w lutym, rząd w Madrycie ogłosił przekazanie Ukrainie pakietu pomocy wojskowej o wartości 1 mld euro w ramach podpisanej w maju 2024 r. 10-letniej umowy pomiędzy obydwoma państwami.