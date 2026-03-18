Ukraina i Wielka Brytania zawarły nową deklarację o pogłębieniu współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i przemysłu obronnego. Dokument podpisali w Londynie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. Jak podkreślił zastępca szefa Biura Prezydenta Ukrainy Ihor Żowkwa, porozumienie to oznacza w praktyce utworzenie sojuszu obronnego między oboma krajami.

Nowa deklaracja Ukrainy i Wielkiej Brytanii: współpraca w sektorze obronnym

Nowa deklaracja jest kontynuacją wcześniejszych ustaleń, w tym umowy o stuletnim partnerstwie oraz porozumienia o bezpieczeństwie - napisał Żowkwa na Facebooku. Jak dodał, tym razem jednak współpraca ma przejść z poziomu politycznych deklaracji do konkretnych działań w sektorze obronnym.

Zgodnie z ustaleniami, Ukraina podzieli się z Wielką Brytanią swoim doświadczeniem bojowym, technologiami oraz rozwiązaniami sprawdzonymi podczas wojny z Rosją - szczególnie w zakresie dronów, walki radioelektronicznej i nowoczesnych taktyk wojennych. Wielka Brytania zadeklarowała inwestycje oraz wsparcie w zwiększaniu produkcji uzbrojenia.

"Nasze państwa będą analizować możliwości wspólnej produkcji środków uderzeniowych dalekiego zasięgu oraz skalowania odpowiednich programów. Równolegle Wielka Brytania będzie rozważać najbardziej efektywne mechanizmy zwiększenia wolumenów produkcji i wsparcia tych rozwiązań. Chodzi już nie o pojedyncze dostawy, lecz o budowę wspólnego ekosystemu obronno-przemysłowego" - podkreślił Żowkwa.

Ważnym elementem współpracy ma być także wypełnienie krytycznych luk w obronie powietrznej - chodzi m.in. o przechwytywanie dronów, rozwój systemów wykrywania oraz integrację rozwiązań przeciwdziałających pociskom manewrującym i balistycznym.

"Jest to kwestia bezpieczeństwa nie tylko Ukrainy, ale także Wielkiej Brytanii i całej Europy" - stwierdził Żowkwa. "Jest to wspólne kształtowanie nowej architektury bezpieczeństwa Europy opartej na doświadczeniu, technologiach i wzajemnym zaufaniu. Ukraina w tym systemie nie jest jedynie odbiorcą pomocy, lecz pełnoprawnym partnerem i współtwórcą bezpieczeństwa" - zaznaczył.

Podpisana deklaracja otwiera nowy, długoterminowy etap współpracy ukraińsko-brytyjskiej, który - według szefa Biura Prezydenta Ukrainy - stanowi w praktyce prawdziwy sojusz obronny.