W ostatnich dniach doszło do serii precyzyjnych ataków ukraińskich sił na kluczowe zakłady lotnicze w Rosji. Celem były fabryki produkujące i remontujące wojskowe samoloty transportowe w obwodach uljanowskim i nowogrodzkim. Według przekazanych informacji część rosyjskich maszyn została uszkodzona.

/ Facebook / Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy /

W środę Sztab Generalny Ukrainy poinformował o przeprowadzeniu skutecznych ataków na kluczowe zakłady lotnicze w Rosji. 16 marca jednostki Sił Obrony Ukrainy uderzyły w infrastrukturę zakładów Awiastar w rejonie miasta Uljanowsk, położonym w obwodzie uljanowskim.

Fabryka ta jest częścią Zjednoczonej Korporacji Lotniczej, należącej do rosyjskiego koncernu Rostech, i odpowiada za produkcję oraz obsługę wojskowych samolotów transportowych, takich jak Ił-76MD-90A, samoloty cysterny Ił-78M-90A oraz ciężkie maszyny An-124 Rusłan.

Według przekazanych informacji część samolotów znajdujących się na terenie zakładów została uszkodzona w różnym stopniu.

Kolejny cios w rosyjski przemysł lotniczy

Dzień po ataku na zakłady w Uljanowsku, 17 marca, ukraińskie siły przeprowadziły kolejne uderzenie - tym razem w obiekty 123. lotniczych zakładów remontowych w mieście Stara Russa, w obwodzie nowogrodzkim. To przedsiębiorstwo odgrywa kluczową rolę w rosyjskim systemie utrzymania i modernizacji samolotów transportowych. Zakład specjalizuje się w pełnym cyklu remontu i modernizacji maszyn oraz ich komponentów, co czyni go istotnym ogniwem w łańcuchu logistycznym rosyjskich sił powietrznych.

Warto podkreślić, że zakłady w Starej Russie dysponują własnym pasem startowym, co umożliwia przyjmowanie ciężkich samolotów bezpośrednio na ich terenie. To znacząco ułatwia obsługę i naprawy dużych maszyn, takich jak An-124 Rusłan czy Ił-76.

Znaczenie ataków dla przebiegu wojny

Ukraińskie uderzenia w rosyjskie zakłady lotnicze wpisują się w szerszą strategię osłabiania potencjału militarnego Federacji Rosyjskiej. Ograniczenie możliwości produkcji i remontu samolotów transportowych może mieć długofalowe konsekwencje dla zdolności logistycznych rosyjskiej armii. Samoloty transportowe są kluczowe dla przerzutu wojsk, sprzętu oraz zaopatrzenia na duże odległości, a ich brak lub ograniczona dostępność może znacząco utrudnić prowadzenie działań wojennych.