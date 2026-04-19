Bayern Monachium zapewnił sobie 35. tytuł mistrza Niemiec, pokonując VfB Stuttgart 4:2. Na cztery kolejki przed końcem sezonu Bawarczycy mają aż 15 punktów przewagi nad Borussią Dortmund i już teraz mogą świętować kolejny sukces.

Kibice Bayernu byli dobrze przygotowani / ANNA SZILAGYI / PAP/EPA

W sobotę wicelider uległ na wyjeździe Hoffenheim 1:2, co oznaczało, że Bayernowi w niedzielę wystarczyłby remis do zapewnienia sobie 13. w ostatnich 14 latach tytułu.

Bawarczycy wykonali plan z nawiązką. Zwyciężyli 4:2, a jedną z bramek zdobył wprowadzony w drugiej połowie lider klasyfikacji strzelców Harry Kane. To jego 32. gol w sezonie. Oprócz Kane'a do bramki rywali trafili jeszcze Raphael Guerreiro, Nicolas Jackson i Alphonso Davies.

