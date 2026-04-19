Po tragicznym zamachu w Kijowie, w którym zginęło sześciu cywilów, a policjanci – zamiast interweniować – uciekli z miejsca zdarzenia, szef Departamentu Policji Patrolowej Jewhen Żukow ogłosił swoją dymisję. "Uważam, że tak będzie sprawiedliwie" – powiedział podczas specjalnego briefingu.

Strzelanina przed supermarketem w Kijowie / SERGEI SUPINSKY/AFP/East News / East News

Wczoraj w kijowskiej dzielnicy hołosijiwskiej 58-letni napastnik otworzył ogień do przypadkowych osób, zabijając pięć osób na miejscu. Kolejna ofiara zmarła w szpitalu.

Wkrótce po tragicznych wydarzeniach do sieci trafiło nagranie, na którym dwóch policjantów uciekło z miejsca zdarzenia, zostawiając rannych cywilów bez pomocy.

"Policjanci zachowali się nieprofesjonalnie i niegodnie"

Szef Departamentu Policji Patrolowej Ukrainy, Jewhen Żukow, nie krył rozczarowania postawą swoich podwładnych. Podczas niedzielnego briefingu w Kijowie ogłosił swoją dymisję.

Jako oficer bojowy podjąłem decyzję o złożeniu raportu o zwolnienie mnie ze stanowiska szefa Departamentu Policji Patrolowej Ukrainy. Uważam, że tak będzie sprawiedliwie - powiedział.

Żukow nie szczędził ostrych słów wobec policjantów, którzy opuścili miejsce zamachu. Policjanci zachowali się nieprofesjonalnie i niegodnie, jak na funkcjonariuszy policji. Przyjechali na wezwanie - powinni byli pomagać i ratować naszych obywateli. Źle ocenili sytuację i pozostawili rannych cywilów w niebezpieczeństwie - podkreślił.

Jewhen Żukow pełnił funkcję szefa policji patrolowej od 2015 roku.

Skandaliczne nagranie i lawina krytyki

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać, jak dwóch policjantów podczas strzelaniny opuszcza miejsce zdarzenia. Wideo wywołało falę oburzenia i krytyki pod adresem ukraińskiej policji.

Jewhen Żukow zapowiedział wszczęcie postępowania służbowego. Wszyscy przełożeni dwóch policjantów zostaną pociągnięci do odpowiedzialności - zapewnił. To jednak nie koniec działań - sprawą zajęła się również prokuratura.

Prokurator generalny Ukrainy, Rusłan Krawczenko, poinformował w niedzielę o wszczęciu postępowania karnego w sprawie nienależytego wykonywania obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy policji podczas zamachu terrorystycznego. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) uznała strzelaninę za akt terrorystyczny i prowadzi w tej sprawie postępowanie przygotowawcze.

Według oficjalnych informacji, napastnik po otwarciu ognia zabarykadował się w pomieszczeniu supermarketu, biorąc zakładników. Do akcji wkroczył specjalny oddział policji KORD, który podczas szturmu zneutralizował sprawcę.