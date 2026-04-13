"Nie powinni iść do Ikei i kupować mebli, bo długo tu nie zostaną" - w ten sposób Peter Magyar skomentował sprawę posłów Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego, którzy na Węgrzech chronią się przed polskim wymiarem sptawiedliwości.

O tym, że Marcin Romanowski i Zbigniew Ziobro nie zostaną na Węgrzech długo, zapewnił podczas konferencji prasowej w Budapeszcie Peter Magyar, lider partii TISZA, która zwyciężyła w niedzielę w wyborach parlamentarnych i będzie formować nowy rząd.

Sugerowałem im już wcześniej, żeby nie chodzili do Ikei i nie kupowali mebli, bo nie zostaną tu długo. Węgry nie będą przyjmować poszukiwanych międzynarodowych przestępców - podkreślił Peter Magyar.

Zasugerował Ziobrze i Romanowskiemu, by wrócili do domu i stanęli przed wymiarem sprawiedliwości.

Zbigniew Ziobro był ministrem sprawiedliwości, musi więc znać polski system sądowy. Powinien oczyścić swoje nazwisko z oskarżeń. Chyba że już wyjechali. Jeżeli tak, to zostaną poddani ekstradycji - dodał Magyar.

Lider TISZA powiedział też, że liczy na szybkie odbudowanie relacji pomiędzy Węgrami i Polską. Zapowiedział, że uda się do Warszawy na początku maja - będzie to jego pierwsza zagraniczna wizyta w charakterze premiera Węgier.

Trela o Ziobrze i Romanowskim: Kończy się sielanka w Budapeszcie, czeka miejsce w polskim areszcie

Wyniki wyborów na Wegrzech

Według wyników na podstawie niemal 99 proc. przeliczonych głosów TISZA może liczyć na 138 mandatów w 199-miejscowym parlamencie Węgier, co daje jej konstytucyjną większość dwóch trzecich. Koalicja Fidesz-KDNP pod przewodnictwem Viktora Orbana otrzymała 55 mandatów.

Do parlamentu wejdzie też skrajnie prawicowy Mi Hazank, który może liczyć na sześć miejsc. W głosowaniu wzięło udział niemal 80 proc. wyborców, czyli prawie 6 mln osób.