Sędzia Alvin Hellerstein, 92-letni sędzia federalny, jest jednym z najdłużej urzędujących aktywnych sędziów federalnych w Stanach Zjednoczonych. To właśnie on został wyznaczony do przewodniczenia postępowaniu karnemu przeciwko prezydentowi Wenezueli Nicolasowi Maduro.

Nicolas Maduro po wyjściu z samolotu, którym został przetransportowany do USA / -/AFP/East News / East News

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl.

Proces Nicolasa Maduro rozpocznie się dziś w sądzie Dystryktu Południowego Nowego Jorku na Manhattanie .

Sąd ten jest uznawany za jeden z najważniejszych w Stanach Zjednoczonych. Rozpatrywane są w nim sprawy związane z bezpieczeństwem narodowym, terroryzmem oraz przestępczością międzynarodową na dużą skalę.

Mimo 92 lat wciąż orzeka

92-letni sędzia Alvin Hellerstein jest jednym z najdłużej urzędujących aktywnych sędziów federalnych w kraju. Został powołany na stanowisko w 1998 roku przez prezydenta Billa Clintona; w 2011 roku przeszedł na status sędziego seniora, ale nadal prowadzi sprawy.

W trakcie swojej kariery sędzia zajmował się sprawami dotyczącymi terroryzmu i bezpieczeństwa narodowego, skomplikowanymi sporami finansowymi oraz dużymi procesami cywilnymi, w tym roszczeniami związanymi z atakami z 11 września.

Według aktu oskarżenia, Nicolas Maduro jest oskarżony o poważne przestępstwa federalne, w tym handel narkotykami, korupcję rządową oraz przestępstwa powiązane z terroryzmem.

Surowy i metodyczny

Jak zauważa "Jerusalem Post", Hellerstein to ortodoksyjny Żyd. Przez całą swoją karierę konsekwentnie podkreślał, że tożsamość religijna nie odgrywa żadnej roli w podejmowaniu decyzji sądowych.

Adwokaci, którzy występowali przed nim, opisują go jako "surowego, metodycznego i bystrego, a jednocześnie bezkompromisowo sprawiedliwego".

W ostatnich latach Hellerstein wydał orzeczenia zarówno popierające, jak i sprzeciwiające się stanowiskom administracji Donalda Trumpa. Obejmowały one decyzje blokujące deportacje na podstawie konstytucyjnej, jak również odrzucające wnioski o złagodzenie wyroków z powodu religii lub narodowości.