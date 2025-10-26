„To była tragiczna noc. Panował chaos, a ludzie uciekali we wszystkich kierunkach” - powiedział o strzelaninie na Uniwersytetu Lincolna w Pensylwanii prokurator Chris de Barrena-Sarobe. Strzały padły, gdy świętowano jedną z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych tradycji akademickich w Stanach Zjednoczonych - Homecoming. Zginęła jedna osoba, a sześć zostało rannych.

Do strzelaniny doszło przed Międzynarodowym Centrum Kultury Uniwersytetu Lincolna w sobotę wieczorem, gdy na kampusie trwały uroczystości związane z Homecoming (uniwersytecką tradycją - przyp. RMF FM), po meczu futbolu amerykańskiego.

To była tragiczna noc. Panował chaos, a ludzie uciekali we wszystkich kierunkach - stwierdził prokurator Chris de Barrena-Sarobe, prokurator okręgowy hrabstwa Chester.

Zginęła jedna osoba, a sześć kolejnych zostało rannych. Służby ratunkowe udzieliły pomocy poszkodowanym na miejscu, a następnie przewieziono ich do szpitali.

Śledztwo i działania służb

Prokurator okręgowy przekazał, że jedna osoba została zatrzymana w związku ze sprawą - miała przy sobie broń palną. Władze nie wykluczają, że w strzelaninie mógł brać udział jeszcze jeden napastnik. Na obecnym etapie śledztwa nie ma jednak przesłanek, by uznać zdarzenie za zaplanowaną masową strzelaninę.

W dochodzenie zaangażowane są zarówno służby federalne, stanowe, jak i lokalne.

Gubernator Pensylwanii Josh Shapiro poinformował w mediach społecznościowych, że został powiadomiony o incydencie i zaoferował wsparcie dla uniwersytetu oraz wszystkich poszkodowanych.

Homecoming - co to za tradycja?

Homecoming to jedna z najbardziej charakterystycznych tradycji akademickich w Stanach Zjednoczonych. Celem jest powitanie absolwentów z powrotem na uczelni, a także integracja obecnych studentów, pracowników i lokalnej społeczności.

Centralnym punktem obchodów jest zazwyczaj mecz futbolu amerykańskiego, który przyciąga tłumy kibiców, absolwentów i mieszkańców miasta. Wokół tego wydarzenia organizowane są inne atrakcje, takie jak barwne parady, pikniki, koncerty, konkursy czy spotkania absolwentów. Ważnym elementem jest także uroczysty bal, podczas którego wybierani są król i królowa homecoming - wyróżniający się studenci, wybrani przez społeczność uczelni.