Jedna osoba nie żyje, a druga w ciężkim stanie została zabrana do szpitala po wypadku na drodze S6 w miejscowości Bożepole Wielkie w Pomorskiem. Zderzyły się tam trzy samochody ciężarowe i jeden samochód osobowy.

Do wypadku doszło na wysokości węzła Bożepole. Na miejscu cały czas trwa akcja służb.

Na drodze S6 zderzyły się trzy samochody ciężarowe i osobówka.

W wyniku wypadku jedna osoba zginęła na miejscu, a inna - w ciężkim stanie - została przetransportowana śmigłowcem LPR do szpitala.

Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Przygotowano objazdy dla samochodów osobowych. Auta ciężarowe są przepuszczane wahadłowo zaraz obok miejsca wypadku pod nadzorem policjantów.