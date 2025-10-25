​W sobotę około godz. 5:30 rano w miejscowości Zarębin w pow. płońskim na Mazowszu doszło do wypadku z udziałem samochodu osobowego bmw i wojskowego pojazdu ciężarowego marki Jelcz. Ranna została 52-letnia pasażerka osobówki - poinformowała mazowiecka policja.

Do wypadku doszło na drodze krajowej nr 62 w miejscowości Zarębin. / Mazowiecka Policja /

Więcej informacji lokalnych znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl

Do zdarzenia doszło ok. godz. 5.30 na drodze krajowej nr 62.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że 22-letnia kobieta kierująca bmw, mieszkanka powiatu płońskiego, podczas wyprzedzania zahaczyła o przód jelcza. Auto wpadło w poślizg, zjechało do rowu i przewróciło się na bok.

Pomocy poszkodowanym udzielili żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej podróżujący jelczem. Pojazdem jechało 17 żołnierzy - kierowca i 16 pasażerów. Na szczęście nikomu z nich nic się nie stało.

Ranna została 52-letnia pasażerka bmw, którą przetransportowano do szpitala. Kierujący pojazdami byli trzeźwi.

Policjanci z Płońska wyjaśniają dokładne okoliczności zdarzenia.