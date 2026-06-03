Węgierskie media donoszą o masowych zwolnieniach w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Rząd stanowczo zaprzecza, jakoby miały to być polityczne czystki, podkreślając, że działania dotyczą "sług skorumpowanego systemu" z czasów Viktora Orbana.

Premier Węgier Peter Magyar / Rex Features / East News

Węgierskie media informują o masowych zwolnieniach w Ministerstwie Spraw Zagranicznych; rząd zaprzecza, jakoby były to polityczne czystki.

Władze tłumaczą, że zwolnienia dotyczą osób związanych z "skorumpowanym systemem" z czasów Viktora Orbana.

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Według informacji portalu Telex, w ostatnich dniach z resortu miało odejść co najmniej sto osób - formalnie za porozumieniem stron i z powodu utraty zaufania. Inne źródła sugerują, że liczba zwolnionych może sięgać nawet dwustu.

Pracownicy, z którymi rozmawiali dziennikarze, przyznają, że decyzja władz była dla nich zaskoczeniem, zwłaszcza że wielu z nich wcześniej popierało rządzącą partię TISZA podczas wyborów parlamentarnych.

Rząd: To nie czystki, lecz rozliczenie z przeszłością

Gyorgy Laszlo Velkey, poseł TISZA, poinformował w mediach społecznościowych, że obecnie rozwiązywane są umowy o pracę 45 urzędników MSZ. Jak podkreślił, chodzi o osoby mianowane przez poprzedniego szefa dyplomacji Petera Szijjarto.

"Naruszył on wiarygodność Węgier, podważył zaufanie sojuszników i zdyskredytował kraj w ramach UE" - napisał. Dodał, że "naszym celem jest jedynie zbudowanie nowej, wiarygodnej i rzetelnej dyplomacji węgierskiej, która rzeczywiście służy dobru wspólnemu, prawdziwym interesom Węgier i narodowi węgierskiemu".

Restrukturyzacja dla dobra wspólnego?

We wtorkowym komunikacie rząd podkreślił, że rozpoczął "restrukturyzację ministerstw, a jej celem jest zbudowanie administracji publicznej, która rzeczywiście służy dobru wspólnemu i narodowi węgierskiemu". Władze zaznaczyły, że "znaczna część pracowników ministerstwa wykonywała swoją pracę uczciwie i profesjonalnie w ciągu ostatnich lat i nie może ponosić odpowiedzialności za nadużycia, błędy i nieludzkie decyzje rządu Orbana".

Jednocześnie rząd stwierdził, że "byli tacy, którzy nie byli jedynie wykonawcami, ale czynnymi sługami skorumpowanego systemu, który przez lata służył bogaceniu wąskiego kręgu władzy, a nie interesom narodu".

Na razie nie wiadomo, ilu dokładnie pracowników straciło pracę i jak głęboka będzie restrukturyzacja resortu. Rząd zapewnia jednak, że działania mają służyć odbudowie zaufania do węgierskiej dyplomacji.