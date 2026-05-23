Węgry pozostaną członkiem Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK). Nowy rząd Petera Magyara wycofał decyzję podjętą przez poprzedniego premiera Viktora Orbana - przekazała agencja MTI.

Decyzja została opublikowana w dzienniku urzędowym w piątek wieczorem. Węgry pozostaną członkiem MTK, mimo że poprzedni rząd Viktora Orbana zainicjował proces wyjścia z Trybunału.

"Rząd premiera Petera Magyara potwierdził zaangażowanie Węgier we wzmacnianie międzynarodowego porządku prawnego, utrzymanie zdolności operacyjnej instytucji wielostronnych oraz wspieranie międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych" - podała węgierska agencja prasowa.

Węgry miały opuścić MTK w czerwcu

W maju 2025 roku węgierski parlament przyjął ustawę inicjującą proces występowania kraju z MTK. Budapeszt, zgodnie z przepisami Trybunału, miał pozostać jego stroną do czerwca tego roku.

Decyzja została podjęta w odpowiedzi na wizytę na Węgrzech poszukiwanego przez MTK premiera Izraela Benjamina Netanjahu. W listopadzie 2024 roku Trybunał wydał nakazy aresztowania premiera Izraela oraz ówczesnego ministra obrony w jego rządzie Joawa Galanta. Obu oskarżono o zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości w związku z wojną w Strefie Gazy.

Netanjahu przybył następnie w kwietniu 2025 roku z wizytą na Węgry, gdzie spotkał się z ówczesnym premierem Viktorem Orbanem.