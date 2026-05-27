Węgry zostają w Międzynarodowym Trybunale Karnym (MTK). Krajowy parlament przegłosował w środę cofnięcie decyzji z 2025 roku podjętej z inicjatywy ówczesnego rządu Viktora Orbana.

Premier Węgier Peter Magyar

Parlament Węgier uchwalił ustawę utrzymującą członkostwo kraju w Międzynarodowym Trybunale Karnym.

Nowa ustawa cofnięła decyzję o wyjściu z MTK, którą podjął rząd Viktora Orbana w 2025 roku.

Ustawa została poparta przez 133 deputowanych z partii Tisza premiera Petera Magyara. 37 deputowanych koalicji Fidesz-KDNP głosowało przeciw, a pięciu posłów partii Mi Hazank wstrzymało się od głosu. Nowy akt prawny wejdzie w życie dzień po ogłoszeniu.

Rząd Magyara już w ubiegłym tygodniu wyraził w rezolucji zamiar wstrzymania procesu wyjścia z Międzynarodowego Trybunału Karnego, zainicjowanego przez rząd Orbana.

Rząd potwierdził we wniosku zaangażowanie Węgier we wzmacnianie międzynarodowego porządku prawnego, utrzymanie zdolności operacyjnej instytucji wielostronnych oraz wspieranie międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych.

W maju 2025 roku węgierski parlament przyjął ustawę inicjującą proces występowania kraju z MTK. Węgry, zgodnie z przepisami Trybunału, miały pozostać jego stroną do czerwca 2026 roku.

Decyzja dotycząca wyjścia z MTK została podjęta w odpowiedzi na wizytę na Węgrzech poszukiwanego przez Trybunał premiera Izraela Benjamina Netanjahu. W listopadzie 2024 roku MTK wydał nakazy aresztowania Netanjahu oraz ówczesnego ministra obrony w jego rządzie Joawa Galanta. Obu oskarżono o zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości w związku z wojną w Strefie Gazy.

Netanjahu przybył następnie w kwietniu 2025 roku z wizytą na Węgry, gdzie spotkał się z Orbanem.