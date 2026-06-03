Siły ukraińskie przeprowadziły atak na Petersburg, gdzie w środę rozpoczyna się doroczne forum ekonomiczne, któremu patronuje Władimir Putin. Z ustaleń niezależnych rosyjskich mediów wynika, że po uderzeniu dronów wybuchł pożar w miejscowym terminalu naftowym.

Pożar terminala naftowego w Petersburgu / @Exilenova_plus (X) /

Siły ukraińskie przeprowadziły zmasowany atak powietrzny na Rosję.

Ukraińskie drony uderzyły m.in. w obwód leningradzki i Petersburg, gdzie w środę rusza międzynarodowe forum ekonomiczne - impreza pod patronatem Władimira Putina.

W Petersburgu w ogniu stanął terminal naftowy, jeden z największych w regionie Morza Bałtyckiego.

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To była niespokojna noc dla rosyjskiej obrony powietrznej. Ministerstwo obrony w Moskwie przekazało, że nad krajem zestrzelono łącznie 354 ukraińskie drony. Siły ukraińskie obrały za cel m.in. północno-zachodnią część Rosji, gdzie znajduje się i obwód leningradzki, i Petersburg.

Gubernator obwodu leningradzkiego Aleksandr Drozdienko poinformował, że nad regionem zestrzelono 59 dronów - w rejonie łużskim spadające szczątki bezzałogowców spowodowały niewielkie szkody czterech budynków. Nie ma jednak informacji o rannych.

Jeśli chodzi o Petersburg, to ukraińskie drony zaatakowały obiekty w Kronsztadzie (silnie ufortyfikowanym rosyjskim porcie morskim), a także w rejonach kirowskim i krasnosielskim. Gubernator Aleksandr Biegłow przekazał, nie podając więcej szczegółów, że uszkodzone zostały niektóre budynki. Kilka osób miało odnieść obrażenia.