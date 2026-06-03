Siły ukraińskie przeprowadziły atak na Petersburg, gdzie w środę rozpoczyna się doroczne forum ekonomiczne, któremu patronuje Władimir Putin. Z ustaleń niezależnych rosyjskich mediów wynika, że po uderzeniu dronów wybuchł pożar w miejscowym terminalu naftowym.

  • Siły ukraińskie przeprowadziły zmasowany atak powietrzny na Rosję.
  • Ukraińskie drony uderzyły m.in. w obwód leningradzki i Petersburg, gdzie w środę rusza międzynarodowe forum ekonomiczne - impreza pod patronatem Władimira Putina.
  • W Petersburgu w ogniu stanął terminal naftowy, jeden z największych w regionie Morza Bałtyckiego.
  • Zajrzyj na RMF24.pl - znajdziesz tam więcej ważnych informacji z Polski i ze świata. Bądź na bieżąco.

To była niespokojna noc dla rosyjskiej obrony powietrznej. Ministerstwo obrony w Moskwie przekazało, że nad krajem zestrzelono łącznie 354 ukraińskie drony. Siły ukraińskie obrały za cel m.in. północno-zachodnią część Rosji, gdzie znajduje się i obwód leningradzki, i Petersburg.

Gubernator obwodu leningradzkiego Aleksandr Drozdienko poinformował, że nad regionem zestrzelono 59 dronów - w rejonie łużskim spadające szczątki bezzałogowców spowodowały niewielkie szkody czterech budynków. Nie ma jednak informacji o rannych.

Jeśli chodzi o Petersburg, to ukraińskie drony zaatakowały obiekty w Kronsztadzie (silnie ufortyfikowanym rosyjskim porcie morskim), a także w rejonach kirowskim i krasnosielskim. Gubernator Aleksandr Biegłow przekazał, nie podając więcej szczegółów, że uszkodzone zostały niektóre budynki. Kilka osób miało odnieść obrażenia.

Telegramowy kanał "ASTRA" podaje, że w wyniku ataku dronów wybuchł pożar w petersburskim terminalu naftowym, jednym z największych rosyjskich terminali do przeładunku płynnych ładunków w regionie Morza Bałtyckiego.

Wiadomo, że petersburskie lotnisko Pułkowo tymczasowo ograniczyło loty - lokalne media podały, że ponad 30 lotów zostało opóźnionych lub odwołanych. Co więcej, niezależne rosyjskie media donoszą, że mieszkańcy Petersburga od rana skarżą się na przerwy w działaniu internetu mobilnego.

Międzynarodowe Forum Ekonomiczne w Petersburgu

Co ciekawe, Petersburg jest gospodarzem rozpoczynającego się w środę tzw. rosyjskiego Davos - dorocznego forum ekonomicznego, któremu patronuje Władimir Putin. Piąte od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę wydarzenie rozpocznie się dzień po zmasowanym ataku powietrznym Rosji na Ukrainę, w którym zginęły co najmniej 23 osoby.

W Petersburgu wdrożono kompleksowe środki bezpieczeństwa. Wszystkie nowe wyzwania zostały w pełni uwzględnione. Siły bezpieczeństwa przydzieliły personel i sprzęt, by zapewnić bezpieczeństwo i porządek publiczny - mówił wcześniej lokalnym mediom gubernator Aleksandr Biegłow.

Wiadomo, że rosyjski prezydent ma wygłosić przemówienie w piątek, podczas sesji, w której wezmą udział prezydenci Uzbekistanu i Tanzanii, a także wiceprzewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej i minister energii Arabii Saudyjskiej.

Oczekuje się również obecności prominentnej amerykańskiej prawicowej influencerki Candace Owens oraz przewodniczącego Komisji Sztuk Pięknych Stanów Zjednoczonych Rodneya Mimsa Cooka Jr. Jak zaznaczyła agencja Reutera, jest on pierwszym przedstawicielem władz USA uczestniczącym w tym wydarzeniu od czasu rosyjskiej napaści na Ukrainę.

Na konferencji mają też po raz pierwszy od 2022 r. pojawić się niemieccy przedsiębiorcy oraz politycy prawicowo-populistycznej partii Alternatywa dla Niemiec, którzy opowiadają się za wznowieniem współpracy z Rosją.

Zobacz również: