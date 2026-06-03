Laponia, kojarzona głównie z zimowymi krajobrazami rodem z Narnii i domem Świętego Mikołaja, szykuje dla turystów nie lada niespodziankę. Popularny fiński kurort Levi zaprasza na letnią przygodę, której stawką jest sztabka złota warta ponad 100 tysięcy złotych (23 300 dolarów).
- Więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl. Bądź na bieżąco.
Już 18 czerwca w fińskim kurorcie Levi rozpoczyna się "Midnight Sun Hunt" - letnie poszukiwania złota, które potrwają aż do 22 sierpnia. Uczestnicy zabawy będą podążać za wskazówkami prowadzącymi przez malownicze szlaki i atrakcje regionu, korzystając z niezwykłego zjawiska dnia polarnego. Przez całe lato słońce nie schodzi tu za horyzont.
Organizatorzy - Visit Levi, Agnico Eagle Finland oraz Levi Ski Resort - przygotowali serię zagadek, które będą stopniowo ujawniane przez całe lato. Pierwszą wskazówkę oraz możliwość rejestracji można zdobyć w Levi Visitor Centre. Kolejne tropy będą prowadzić śmiałków przez najpiękniejsze zakątki regionu, aż do ukrytego skarbu.
Levi to jeden z najbardziej znanych fińskich kurortów narciarskich, ale jak podkreśla Satu Pesonen, prezes Visit Levi, letnia Laponia to wciąż nieodkryty skarb. Levi kojarzy się przede wszystkim z zimą, ale lato na północy to zupełnie inny świat. Chcemy dać podróżnym nowy powód, by odwiedzić nas, gdy słońce nie zachodzi, a krajobraz górski pokazuje swoje drugie oblicze - mówi cytowany przez CNN.
Kurort już od kilku lat stawia na letnie atrakcje - od paralotniarstwa, przez spływy rzeczne, po rowerowe wyprawy wśród fińskich wzgórz. Teraz do tego zestawu dołącza prawdziwa gratka dla poszukiwaczy przygód.
Organizatorzy podkreślają, że udział w zabawie nie wymaga kopania ani naruszania przyrody. Wszystkie wskazówki prowadzą przez wyznaczone szlaki i atrakcje, a uczestnicy są zobowiązani do poruszania się wyłącznie w dozwolonych miejscach i dbania o środowisko.
Kto pierwszy odnajdzie złoty sztab wart 100 tysięcy złotych, zgarnie nie tylko cenną nagrodę, ale i tytuł największego odkrywcy północnego lata.