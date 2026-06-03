Laponia, kojarzona głównie z zimowymi krajobrazami rodem z Narnii i domem Świętego Mikołaja, szykuje dla turystów nie lada niespodziankę. Popularny fiński kurort Levi zaprasza na letnią przygodę, której stawką jest sztabka złota warta ponad 100 tysięcy złotych (23 300 dolarów).

Górski szlak w Laponii / Shutterstock

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Już 18 czerwca w fińskim kurorcie Levi rozpoczyna się "Midnight Sun Hunt" - letnie poszukiwania złota, które potrwają aż do 22 sierpnia. Uczestnicy zabawy będą podążać za wskazówkami prowadzącymi przez malownicze szlaki i atrakcje regionu, korzystając z niezwykłego zjawiska dnia polarnego. Przez całe lato słońce nie schodzi tu za horyzont.

Organizatorzy - Visit Levi, Agnico Eagle Finland oraz Levi Ski Resort - przygotowali serię zagadek, które będą stopniowo ujawniane przez całe lato. Pierwszą wskazówkę oraz możliwość rejestracji można zdobyć w Levi Visitor Centre. Kolejne tropy będą prowadzić śmiałków przez najpiękniejsze zakątki regionu, aż do ukrytego skarbu.

Nie tylko narty i zorza polarna

Levi to jeden z najbardziej znanych fińskich kurortów narciarskich, ale jak podkreśla Satu Pesonen, prezes Visit Levi, letnia Laponia to wciąż nieodkryty skarb. Levi kojarzy się przede wszystkim z zimą, ale lato na północy to zupełnie inny świat. Chcemy dać podróżnym nowy powód, by odwiedzić nas, gdy słońce nie zachodzi, a krajobraz górski pokazuje swoje drugie oblicze - mówi cytowany przez CNN.

Kurort już od kilku lat stawia na letnie atrakcje - od paralotniarstwa, przez spływy rzeczne, po rowerowe wyprawy wśród fińskich wzgórz. Teraz do tego zestawu dołącza prawdziwa gratka dla poszukiwaczy przygód.

Zasady gry

Organizatorzy podkreślają, że udział w zabawie nie wymaga kopania ani naruszania przyrody. Wszystkie wskazówki prowadzą przez wyznaczone szlaki i atrakcje, a uczestnicy są zobowiązani do poruszania się wyłącznie w dozwolonych miejscach i dbania o środowisko.

Kto pierwszy odnajdzie złoty sztab wart 100 tysięcy złotych, zgarnie nie tylko cenną nagrodę, ale i tytuł największego odkrywcy północnego lata.