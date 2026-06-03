Minister infrastruktury Dariusz Klimczak poinformował, że rząd planuje przeznaczyć około 9-10 miliardów złotych na pozamilitarne przygotowania obronne w obszarze infrastruktury. Środki te mają zostać wykorzystane na inwestycje realizowane przez służby podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz PKP PLK.

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak / Tomasz Gzell / PAP

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Część przetargów na te inwestycje została już ogłoszona - mówił Dariusz Klimczak na antenie Polskiego Radia. Początkowo całość finansowania miała pochodzić z programu SAFE.

W połowie maja wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że na pozamilitarne przygotowania obronne, na rzecz formacji mundurowych MSWiA i mobilność militarną w Ministerstwie Infrastruktury, przekazane będą mogły zostać pieniądze, które - dzięki SAFE - zostaną uwolnione w budżecie resortu obrony.

Ma to umożliwić zmiana rozporządzenia Rady Ministrów.

Pierwotnie planowano, że 17 mld zł z programu SAFE trafi do MSWiA i Ministerstwa Infrastruktury.

Jednak po prezydenckim wecie do ustawy o SAFE, środki te zostaną przeznaczone wyłącznie na potrzeby wojska.