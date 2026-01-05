"Dość tego; koniec nacisków, insynuacji i fantazji o aneksji" - skomentował w poniedziałek premier Grenlandii Jens Frederik Nielsen sugestywne słowa prezydenta USA Donalda Trumpa, że Stany Zjednoczone "absolutnie potrzebują" tej wyspy.

Premier Grenlandii Jens Frederik Nielsen w marcu ubiegłego roku na proteście przeciwko Donaldowi Trumpowi / CHRISTIAN KLINDT SOELBECK/AFP/East News / East News

Premier Grenlandii apeluje o poszanowanie prawa międzynarodowego

"Kiedy prezydent Stanów Zjednoczonych mówi: 'potrzebujemy Grenlandii' i łączy nas z Wenezuelą, i (amerykańską - przyp. red.) interwencją wojskową, to jest to nie tylko niewłaściwe, to świadczy o braku szacunku" - napisał w oświadczeniu premier Grenlandii Jens Frederik Nielsen.

Przypomniał, że Grenlandia to naród, kraj i demokracja, co powinni szanować zwłaszcza bliscy i lojalni przyjaciele. "Jesteśmy częścią NATO i w pełni zdajemy sobie sprawę ze strategicznego położenia naszego kraju" - zaznaczył Nielsen. Dodał, że sojusze budowane są na zaufaniu, a zaufanie wymaga szacunku. "Groźby, naciski i rozmowy o aneksji nie powinny mieć miejsca między przyjaciółmi" - podkreślił.

Zwrócił uwagę, że Grenlandia jest otwarta na dialog, ale "musi się on odbywać właściwymi kanałami i z poszanowaniem prawa międzynarodowego".

"Jeśli Trump mówi, że coś zrobi, to..."

Trump w niedzielnym wywiadzie dla magazynu "The Atlantic" odniósł się do obaw, że po sobotniej interwencji militarnej w Wenezueli zrealizuje swoje wielokrotne zapowiedzi przyłączenia Grenlandii do USA. Dziennikarz zapytał prezydenta USA o słowa sekretarza stanu Marka Rubio, który powiedział, że atak na Wenezuelę pokazuje, że "jeśli (Donald Trump - przy. red.) mówi, że coś zrobi (...), to nie są to puste słowa".

Trump odparł, że to do innych należy interpretacja tych słów. Naprawdę nie wiem. (...) Wiesz, nie odnosiłem się wtedy do Grenlandii. Ale potrzebujemy Grenlandii, absolutnie. Potrzebujemy jej dla obrony - powiedział Trump, dodając, że wyspa jest "otoczona przez chińskie i rosyjskie statki".

Obawy o przyszłość Grenlandii podsyciła w sobotę Katie Miller, żona kluczowego doradcy Trumpa Stephena Millera. Była urzędniczka zespołu DOGE Elona Muska zamieściła w serwisie na X mapę Grenlandii w barwach amerykańskiej flagi z dopiskiem „wkrótce”. Na wpis zareagował m.in. ambasador Danii w USA Jesper Moeller Soerensen, który podkreślił, że oczekuje pełnego poszanowania integralności terytorialnej swojego państwa.