Jarosław Kaczyński podjął decyzję w sprawie kandydata PiS na premiera w przyszłorocznych wyborach. Na giełdzie nazwisk pojawiła się m.in. Anna Krupka, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości.

Jarosław Kaczyński i Anna Krupka / Paweł Wodzyński / East News

Wśród potencjalnych kandydatów na premiera wymieniani są: Anna Krupka, Zbigniew Bogucki, Przemysław Czarnek i Tobiasz Bocheński.

Kim jest Anna Krupka? O tym w naszym artykule.

Ja już decyzję podjąłem, mam daleko idące uprawnienia wynikające ze statutu (...) ale chciałbym to najpierw skonfrontować z większym zgromadzeniem członków naszej formacji - poinformował Jarosław Kaczyński w Radiu Maryja.

Na giełdzie pojawiło się kilka nazwisk. To Zbigniew Bogucki , Przemysław Czarnek, Anna Krupka oraz Tobiasz Bocheński - informuje PAP.

Anna Krupka - od "aniołka Kaczyńskiego" do wiceprezes PiS

Anna Krupka jest jedną z czołowych postaci Prawa i Sprawiedliwości, od 2025 roku pełni funkcję wiceprezes tej partii. Jak wyglądała jej droga do politycznego szczytu?

Krupka ukończyła studia magisterskie na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego w 2008 roku, a następnie studia podyplomowe z marketingu internetowego w Szkole Głównej Handlowej. Swoje pierwsze kroki w polityce stawiała jako etatowy pracownik PiS i redaktor naczelna partyjnego serwisu internetowego.

W 2011 roku nie dostała się do Sejmu, kandydując z okręgu gliwickiego, ale już wtedy media zwróciły na nią uwagę, określając ją mianem jednego z "aniołków Jarosława Kaczyńskiego".

W 2014 roku Anna Krupka została radną sejmiku mazowieckiego, a rok później zdobyła mandat posłanki VIII kadencji z okręgu kieleckiego, uzyskując 27 568 głosów.

Sekretarz stanu i praca w rządzie

W listopadzie 2018 roku Krupka objęła stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki w rządzie Mateusza Morawieckiego. Po przekształceniach w strukturze ministerstw pełniła tę funkcję kolejno w Ministerstwie Sportu, a następnie w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Po reaktywacji Ministerstwa Sportu i Turystyki w 2021 roku, pozostała na stanowisku sekretarza stanu aż do grudnia 2023 roku.

W 2019 roku Krupka bez powodzenia startowała do Parlamentu Europejskiego, ale w tym samym roku ponownie zdobyła mandat posłanki. W wyborach w 2023 roku uzyskała reelekcję, zdobywając 39 854 głosy. W listopadzie 2023 roku została przewodniczącą zarządu wojewódzkiego PiS w województwie świętokrzyskim, a w 2024 roku ponownie startowała w wyborach europejskich.



Czerwiec 2025 roku przyniósł jej kolejny awans - podczas kongresu partii Anna Krupka została wybrana na stanowisko wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości.

Anna Krupka w obronie Marty Nawrockiej

W ostatnich dniach Krupka stanęła w obronie Marty Nawrockiej. Pierwsza Dama spotkała się z krytyką niektórych środowisk po wywiadzie dla TVN24 . "Nigdy nie będziesz szła sama - chyba że jestes żoną Prezydenta Polski. Reakcja tak zwanych środowisk feministycznych i lewicowych mówi sama za siebie" - napisała na X Krupka.

"Dla nich nie liczą się kobiety, tylko własne interesy polityczne. Zapadły się pod ziemię po ohydnym gwałcie na policjantce w Piasecznie. Milczą, gdy rząd Tuska planuje likwidację porodówek, a Polki zmuszane są do porodów na SOR-ach. Nie krzyczały "Ani jednej więcej", gdy kolejne kobiety umierały w szpitalach po cesarskim cięciu, po porodzie czy w ciąży w wyniku błędu lekarskiego. Siedziały cicho, gdy w areszcie przez wiele miesięcy w nieludzkich warunkach z przyczyn politycznych przetrzymywane były Polki. To jest prawdziwe piekło kobiet, o którym krzyczały w kampanii wyborczej" - czytamy we wspisie wiceprezes PiS.

"Na zakończenie napiszę tylko tyle - jestem dumna z tego, że Pani Prezydentowa jest Pierwszą Damą WSZYSTKICH POLEK I POLAKÓW, a nie zakłamanych patoelit" - podsumowała.