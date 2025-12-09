Australia jako pierwszy kraj na świecie wprowadził radykalny zakaz korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniżej 16. roku życia. Nowe prawo, uchwalone przez Senat w listopadzie 2024 roku, wchodzi w życie od środy i nakłada na największe platformy społecznościowe obowiązek zablokowania dostępu nieletnim użytkownikom. Za złamanie przepisów grożą rekordowe kary finansowe.

W Australii wszedł zakaz używania social mediów dla dzieci poniżej 16. roku życia / Shutterstock

Po więcej ciekawych informacji z Polski i ze świata zapraszamy na RMF24.pl



Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. To będzie jeden wielki eksperyment - mówi w rozmowie z reporterem RMF FM Piotrem Bułakowskim medioznawca dr Miłosz Babecki z Uniwersytetu Warmińsko-mazurskiego w Olsztynie.

Australijski Senat uchwalił zakaz korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniżej 16. roku życia w listopadzie 2024 roku. Więcej o tym pisaliśmy TUTAJ>>>



Zgodnie z nowymi przepisami, od północy w środę czasu lokalnego (wtorek godz. 14:00 czasu polskiego) dziesięć największych platform społecznościowych, w tym Facebook, Instagram, TikTok i YouTube, musi uniemożliwić dostęp osobom poniżej 16. roku życia.

Szacuje się, że nowe prawo dotknie ponad milion kont nieletnich Australijczyków. W przypadku niedostosowania się do przepisów firmom grozi grzywna sięgająca nawet 33 milionów dolarów.

Jak platformy będą weryfikować wiek użytkowników?

Firmy technologiczne zapowiedziały wprowadzenie zaawansowanych metod weryfikacji wieku. Wśród nich są m.in. analiza aktywności w sieci, przesyłanie selfie, weryfikacja dokumentów tożsamości czy nawet danych bankowych.

Część platform już wcześniej rozpoczęła blokowanie tysięcy kont, przygotowując się do wejścia nowych przepisów w życie.

Jedyną platformą, która nie zadeklarowała współpracy z australijskimi władzami, jest serwis X należący do Elona Muska.