Australia jako pierwszy kraj na świecie wprowadził radykalny zakaz korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniżej 16. roku życia. Nowe prawo, uchwalone przez Senat w listopadzie 2024 roku, wchodzi w życie od środy i nakłada na największe platformy społecznościowe obowiązek zablokowania dostępu nieletnim użytkownikom. Za złamanie przepisów grożą rekordowe kary finansowe.
Australijski Senat uchwalił zakaz korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniżej 16. roku życia w listopadzie 2024 roku.
Zgodnie z nowymi przepisami, od północy w środę czasu lokalnego (wtorek godz. 14:00 czasu polskiego) dziesięć największych platform społecznościowych, w tym Facebook, Instagram, TikTok i YouTube, musi uniemożliwić dostęp osobom poniżej 16. roku życia.
Szacuje się, że nowe prawo dotknie ponad milion kont nieletnich Australijczyków. W przypadku niedostosowania się do przepisów firmom grozi grzywna sięgająca nawet 33 milionów dolarów.
Firmy technologiczne zapowiedziały wprowadzenie zaawansowanych metod weryfikacji wieku. Wśród nich są m.in. analiza aktywności w sieci, przesyłanie selfie, weryfikacja dokumentów tożsamości czy nawet danych bankowych.
Część platform już wcześniej rozpoczęła blokowanie tysięcy kont, przygotowując się do wejścia nowych przepisów w życie.
Jedyną platformą, która nie zadeklarowała współpracy z australijskimi władzami, jest serwis X należący do Elona Muska.