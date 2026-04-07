"Kocham Viktora Orbana, jestem jego fanem" - powiedział prezydent USA Donald Trump do tłumu zgromadzonego w Budapeszcie na wiecu wiceprezydenta USA J.D. Vance'a i premiera Węgier. Trump przemawiał do uczestników wiecu przez telefon Vance'a. "Przyjaciele, idźcie w niedzielę na wybory i stańcie u boku Orbana" - agitował Węgrów wiceprezydent USA.
- Wiceprezydent USA J.D. Vance odwiedził Budapeszt, by wesprzeć premiera Viktora Orbana przed wyborami parlamentarnymi.
- Podczas przemówienia zadzwonił do Donalda Trumpa. Prezydent USA wyraził swoje poparcie dla Orbana.
- Wybory na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia, a opozycyjna partia TISZA prowadzi w niezależnych sondażach.
Wiceprezydent J.D. Vance przyleciał we wtorek do stolicy Węgier, by udzielić Viktorowi Orbanowi poparcia przed niedzielnymi wyborami parlamentarnymi. W pierwszej połowie dnia wziął udział we wspólnej konferencji prasowej z węgierskim premierem, a następnie przemówił do tłumu zgromadzonego w sali konferencyjnej w centrum Budapesztu.
Wiceprezydent Vance swoje wystąpienie rozpoczął od zadzwonienia do Donalda Trumpa. Jesteś na linii z pięcioma tysiącami węgierskich patriotów i wydaje mi się, że kochają cię jeszcze bardziej niż Viktora Orbana - Vance poinformował na wstępie rozmowy swego szefa.
Nie wierzę, nie wierzę, bo kocham Węgry i kocham tego Viktora. To fantastyczny gość, mamy wspaniałą relację. Robi wspaniałą robotę - odpowiedział prezydent USA.
I podkreślił: Jestem fanem Viktora, jestem po jego stronie, Stany Zjednoczone są z nim.