W Wielkiej Brytanii znowu doszło do śmiertelnego pogryzienia człowieka przez psy American XL Bully, których posiadanie bez zezwolenia jest od lutego zakazane. Ofiarą jest kobieta po 50. roku życia, która została zagryziona w domu przez dwa swoje psy.

American XL Bully / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Zdarzenie miało miejsce w poniedziałek po południu w Hornchurch we wschodnim Londynie. Policja potwierdziła, że chodzi o psy rasy American XL Bully oraz że ich właścicielka miała zezwolenie na ich posiadanie.

Zakaz posiadania psów American XL Bully bez zezwolenia

To co najmniej drugi przypadek śmiertelnego pogryzienia człowieka przez psy tej rasy od czasu, gdy 1 lutego wszedł w Anglii i Walii wszedł w życie zakaz ich posiadania bez zezwolenia (w Szkocji zaczął on obowiązywać kilka tygodni później).

Psy, których właściciele wystąpili przed końcem stycznia o zwolnienie z zakazu, muszą być wykastrowane, objęte ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej, muszą mieć wszczepiony mikroczip, a w miejscach publicznych mogą chodzić tylko w kagańcu i na smyczy.

Według brytyjskiego ministerstwa środowiska zwolnienie z zakazu uzyskali właściciele ponad 35 tys. psów tej rasy.

Właściciele psów ignorują zakaz

Jednak znaczna część właścicieli zignorowała zakaz - szacuje się, że nielegalnie posiadanych jest co najmniej kilkanaście tysięcy psów tej rasy. Ich właścicielom grozi konfiskata psów w celu uśpienia, grzywna nieograniczonej wysokości, a w przypadku ataku psa na człowieka - także kara więzienia.

Zakaz posiadania American XL Bully wprowadzono po kilku głośnych atakach psów tej rasy na ludzi, do której doszło w zeszłym roku. Według przywoływanych przez brytyjskie media danych, w latach 2001-21 w Wielkiej Brytanii rocznie dochodziło do średnio trzech przypadków śmiertelnego pogryzienia ludzi przez psy, podczas gdy w latach 2022-23 odnotowano ich 23 i za więcej niż połowę z nich odpowiadała rasa American XL Bully.

Psy rasy american bully pogryzły kobietę w Polsce

Kilka dni temu trzy psy rasy American Bully dotkliwie pogryzły młodą kobietę, która jechała na rolkach w jednej z miejscowości powiatu oleśnickiego. Właściciel zwierząt usłyszał zarzuty.

Jak mówiła RMF24 oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy st. asp Bernadeta Pytel właściciel psów podjechał samochodem do posesji. Po wyjściu z auta nie domknął drzwi. Wtedy trzy psy rasy american bully wybiegły z samochodu i rzuciły się na jadącą drogą na rolkach 26-latkę.

Rasa American Bully

American Bully to rasa wyhodowana w latach 80. XX wieku, a do jej stworzenia posłużył głównie amerykański pitbulterier.

XL to większa, ważąca nawet ponad 60 kg wersja American Bully.

To piąta rasa wpisana w Wielkiej Brytanii na listę zabronionych. Oprócz niej zakazane są: amerykański pitbulterier, tosa, dog argentyński i fila brasileiro.