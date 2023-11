W związku z wpisaniem ich na listę ras zakazanych od 31 grudnia w Anglii i Walii nie wolno będzie hodować ani sprzedawać psów American XL Bully, a od 1 lutego przyszłego roku ich posiadać - ogłosił we wtorek brytyjski rząd.

Pies rasy American XL Bully / Shutterstock

Wprowadzenie zakazu ogłosił w połowie września premier Rishi Sunak po kolejnym przypadku śmiertelnego pogryzienia człowieka przez American XL Bully. W ostatnich miesiącach ataki psów tej rasy stały w Wielkiej Brytanii poważnym problemem i co kilka dni pojawiają się informacje o kolejnym pogryzieniu. Według mediów obecnie trzy czwarte przypadków śmiertelnego pogryzienia ludzi przez psy jest wynikiem ataków tej jednej rasy, choć stanowi ona znikomy odsetek wszystkich psów.

Zakaz będzie wprowadzany stopniowo. Rząd poinformował, że od 31 grudnia w Anglii i Walii nielegalne będą hodowla psów American XL Bully, ich sprzedaż, przygarnianie, porzucanie i pozwalanie im na chodzenie bez opieki. Od tego samego dnia wszystkie psy tej rasy muszą być w miejscach publicznych trzymane w kagańcu i na smyczy.

Od 1 lutego 2024 r. nielegalne stanie się posiadanie psa tej rasy, chyba że właściciel złoży wniosek o zwolnienie z zakazu, a sąd uzna, że pies nie stanowi zagrożenia dla postronnych osób i właściciel jest odpowiednią osobą do jego posiadania. W przypadku uzyskania takiego zwolnienia pies będzie musiał być wykastrowany, mieć wszczepiony mikroczip, a w miejscach publicznych będzie musiał być stale trzymany na smyczy i w kagańcu.

Rząd ogłosił również, że właścicielom psów American XL Bully, którzy dobrowolnie oddadzą je do uśpienia przez weterynarza, zaoferowana będzie rekompensata w wysokości 200 funtów. Z kolei w przypadku niezastosowania się do nowych przepisów grozić będzie konfiskata psa i nieograniczonej wysokości grzywna.

Ogłoszony zakaz dotyczyć będzie tylko Anglii i Walii, chyba że władze Szkocji i Irlandii Północnej zdecydują się na ten sam krok.

American Bully to rasa wyhodowana w latach 80. XX wieku, a do jej stworzenia posłużył głównie amerykański pitbulterier. XL to większa, ważąca nawet ponad 60 kg wersja American Bully. Do tej pory w Wielkiej Brytanii zakazane były cztery rasy: amerykański pitbulterier, tosa, dog argentyński i fila brasileiro.