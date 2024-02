68-letnia kobieta została w Anglii zagryziona przez dwa psy - najprawdopodobniej rasy American XL Bully. Do tragedii doszło zaledwie trzy dni po wejściu w życie zakazu posiadania psów tej rasy.

Pies rasy American XL Bully na zdjęciu ilustracyjnym / Shutterstock

Policja nie potwierdziła jeszcze oficjalnie, że ataku dokonały American XL Bully, ale w niedzielę wieczorem tę informację podał "The Sun". Wszystko wskazuje na to, że właściciel zwierząt nie wystąpił o zwolnienie z zakazu ani nie miał ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Gazeta ujawniła też, że kobieta została zagryziona na oczach 11-letniego wnuka, którego przyjechała odwiedzić, a ofiara i właściciel psów się znali. W domu w miejscowości Jaywick na wschodnim wybrzeżu Anglii przebywać miały dwa dorosłe psy American XL Bully i sześć szczeniaków.

Psy American XL Bully w Anglii zakazane

Od czwartku posiadanie psów tej rasy jest w Anglii i Walii nielegalne, chyba, że ktoś przed końcem stycznia złożył wniosek o zwolnienie z zakazu. Psy, których właściciele wystąpili o zwolnienie z zakazu, muszą być wykastrowane, objęte ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej, muszą mieć wszczepiony mikroczip, a w miejscach publicznych mogą chodzić tylko w kagańcu i na smyczy. Według brytyjskiego ministerstwa środowiska, zwolnienie z zakazu uzyskali właściciele ponad 35 tys. psów tej rasy.

RSPCA, organizacja charytatywna zajmująca się zapobieganiem znęcania się nad zwierzętami, szacuje, że przed ogłoszeniem zakazu w Wielkiej Brytanii było między 50 a 100 tys. American XL Bully. Właścicielom nielegalnie posiadanych psów grozi ich konfiskata w celu uśpienia, grzywna w nieograniczonej wysokości, a w przypadku ataku ich psa na człowieka - także więzienie.

American XL Bully - co to za rasa

American Bully to rasa wyhodowana w latach 80. XX wieku, a do jej stworzenia posłużył głównie amerykański pitbulterier. XL to większa, ważąca nawet ponad 60 kg wersja American Bully.

To piąta rasa wpisana w Wielkiej Brytanii na listę zabronionych. Oprócz niej zakazane są: amerykański pitbulterier, tosa, dog argentyński i fila brasileiro.