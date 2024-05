49-letni Papszun pracował w Rakowie w latach 2016-2023 i poprowadził zespół z 2. ligi do ekstraklasy oraz do największych sukcesów, m.in. zdobywając dwukrotnie Puchar Polski i mistrzostwo kraju w sezonie 2022/23. Odszedł przed rokiem i do tej pory pozostawał bez pracy.

Szwarga był wcześniej asystentem Papszuna.

Kolejkę przed zakończeniem rozgrywek Raków jest szósty w tabeli ekstraklasy i nie ma szans na zajęcia miejsca premiowanego udziałem w europejskich pucharach.