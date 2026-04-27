Kim Dzong Un ogłosił dalsze wsparcie dla Rosji - przekazały w poniedziałek północnokoreańskie media rządowe, relacjonując uroczystość odsłonięcia muzeum żołnierzy poległych w rosyjskim obwodzie kurskim. Podczas spotkania z rosyjską delegacją w Pjongjangu Kim omówił plan wieloletniej współpracy wojskowej.

Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un i rosyjski minister obrony Andriej Biełousow / KCNA / PAP/EPA

Kim Dzong Un zadeklarował "pełne poparcie" dla rosyjskiej polityki obrony suwerenności, integralności terytorialnej oraz bezpieczeństwa kraju.

Rosja wyraziła gotowość podpisania pięcioletniego planu współpracy wojskowej na lata 2027-2031.

Kim Dzong Un o heroicznej walce jego żołnierzy

"Rząd Korei Północnej będzie nadal w pełni popierał politykę Rosji na rzecz obrony jej suwerenności, integralności terytorialnej i interesów bezpieczeństwa" - zadeklarował Kim Dzong Un podczas niedzielnej uroczystości odsłonięcia Muzeum Pamięci Czynów Bojowych w Zagranicznych Operacjach Wojskowych. Uczestniczyli w niej rosyjski minister obrony Andriej Biełousow oraz przewodniczący Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej Wiaczesław Wołodin.

Według państwowej agencji KCNA północnokoreański przywódca oświadczył, że dzięki "heroicznej" walce jego żołnierzy udaremniono "hegemoniczne zamiary i militarne awantury realizowane przez Stany Zjednoczone i Zachód", a walki miały ogromne "strategiczne znaczenie". Odnosząc się do zakończonej dokładnie rok wcześniej "operacji wyzwolenia obwodu kurskiego", stwierdził, że sojusznicy muszą stanowić "potężny bastion".

"Dusze poległych będą żyć wiecznie z wielkim honorem, którego bronili" - napisał Kim w księdze pamiątkowej.

Moskwa gotowa podpisać plan

W odczytanym podczas wydarzenia liście rosyjski przywódca Władimir Putin zapewnił z kolei, że oba państwa będą trwale umacniać "wszechstronne partnerstwo strategiczne".

Minister Biełousow - jak podała w niedzielę południowokoreańska agencja Yonhap, cytując rosyjski TASS - oświadczył, że Moskwa jest gotowa podpisać pięcioletni plan współpracy wojskowej na lata 2027-2031.

Na mocy traktatu o wzajemnej obronie podpisanego w czerwcu 2024 r. Pjongjang wysłał, według szacunków zachodnich i południowokoreańskich wywiadów, ok. 14 tys. żołnierzy do walki z siłami ukraińskimi w obwodzie kurskim na zachodzie Rosji. Wojska ukraińskie wkroczyły tam 6 sierpnia 2024 r. Tłumaczono wówczas, że jednym z celów tej ofensywy było zmuszenie Rosjan do przerzucenia części sił z Donbasu na wschodzie Ukrainy.

Szacuje się, że w starciach z siłami ukraińskimi zginęło ponad 6 tys. żołnierzy z Korei Północnej. W zamian za wysłanie na front ukraiński kontyngentu wojskowego i sprzętu bojowego Moskwa najprawdopodobniej przekazuje Pjongjangowi zaawansowane technologie wojskowe.