Korea Północna i Rosja zorganizowały we wtorek uroczystość z okazji połączenia transgranicznego mostu drogowego nad rzeką Tumen. Przeprawa ma zostać oddana do użytku w czerwcu. Na granicy rosyjsko-północnokoreańskiej znajduje się obecnie tylko jedno przejście - kolejowe.

Budowa mostu ma zostać ukończona 19 czerwca. Przejście będzie mogło obsłużyć do 300 pojazdów i 2850 osób dziennie.

Rosja posiada tylko jedno oficjalne lądowe przejście graniczne z KRLD: Most Przyjaźni Koreańsko-Rosyjskiej. Ma ono charakter wyłącznie kolejowy. Cała granica rosyjsko-północnokoreańska liczy zaledwie 19 km.

O wtorkowej uroczystości z okazji połączenia elementów mostu drogowego nad Tumenem poinformowała ambasada rosyjska w Korei Północnej. Jak podała na Telegramie, wirtualnie uczestniczyli minister transportu Rosji Andriej Siergiejewicz Nikitin i minister zasobów naturalnych Aleksandr Kozłow.

Oba kraje rozpoczęły budowę mostu drogowego po spotkaniu na szczycie przywódcy Korei Północnej Kim Dzong Una i prezydenta Rosji Władimira Putina, które odbyło się w czerwcu 2024 roku w Pjongjangu.

W osobnym oświadczeniu rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa opisała most jako "element wzmacniający przyjaźń z Koreą Północną i symbolizujący dążenie sąsiadów do rozszerzenia współpracy regionalnej".

Według MSZ Rosji, znaczenie mostu "wykracza daleko poza czysto inżynieryjne zadanie" i będzie on stanowił istotną arterię dla "wymiany handlowej, gospodarczej i humanitarnej".

Rosyjsko-północnokoreańskie związki

Wywiady zachodnie wielokrotnie oskarżały Koreę Północną o dostarczanie Rosji amunicji na potrzeby wojny w zamian za wsparcie gospodarcze i technologiczne.

Współpraca wojskowa między obydwoma krajami trwa od 2022 roku. Pjongjang dostarcza Moskwie przede wszystkim systemy artyleryjskie, amunicję oraz pociski balistyczne, wspierając tym samym Rosję w działaniach przeciwko Ukrainie. Południowokoreański wywiad informował wrześniu 2025r., że w obwodzie kurskim na zachodzie Rosji ulokowano ponad 10 tysięcy północnokoreańskich żołnierzy.

W ub. roku podczas parady wojskowej Korea Północna zaprezentowała nowy międzykontynentalny pocisk balistyczny Hwasong-20. Według wojskowych z Korei Południowej Pjongjang mógł otrzymać pomoc techniczną od Rosji przy rozwoju tej broni.

