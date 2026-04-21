Oba kraje rozpoczęły budowę mostu drogowego po spotkaniu na szczycie przywódcy Korei Północnej Kim Dzong Una i prezydenta Rosji Władimira Putina, które odbyło się w czerwcu 2024 roku w Pjongjangu.

W osobnym oświadczeniu rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa opisała most jako "element wzmacniający przyjaźń z Koreą Północną i symbolizujący dążenie sąsiadów do rozszerzenia współpracy regionalnej".

Według MSZ Rosji, znaczenie mostu "wykracza daleko poza czysto inżynieryjne zadanie" i będzie on stanowił istotną arterię dla "wymiany handlowej, gospodarczej i humanitarnej".

Nowy most połączył Rosję z Koreą Północną

Rosyjsko-północnokoreańskie związki

Wywiady zachodnie wielokrotnie oskarżały Koreę Północną o dostarczanie Rosji amunicji na potrzeby wojny w zamian za wsparcie gospodarcze i technologiczne.

Współpraca wojskowa między obydwoma krajami trwa od 2022 roku. Pjongjang dostarcza Moskwie przede wszystkim systemy artyleryjskie, amunicję oraz pociski balistyczne, wspierając tym samym Rosję w działaniach przeciwko Ukrainie. Południowokoreański wywiad informował wrześniu 2025r., że w obwodzie kurskim na zachodzie Rosji ulokowano ponad 10 tysięcy północnokoreańskich żołnierzy.

W ub. roku podczas parady wojskowej Korea Północna zaprezentowała nowy międzykontynentalny pocisk balistyczny Hwasong-20. Według wojskowych z Korei Południowej Pjongjang mógł otrzymać pomoc techniczną od Rosji przy rozwoju tej broni.



