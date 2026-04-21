Korea Północna i Rosja zorganizowały we wtorek uroczystość z okazji połączenia transgranicznego mostu drogowego nad rzeką Tumen. Przeprawa ma zostać oddana do użytku w czerwcu. Na granicy rosyjsko-północnokoreańskiej znajduje się obecnie tylko jedno przejście - kolejowe.
Budowa mostu ma zostać ukończona 19 czerwca. Przejście będzie mogło obsłużyć do 300 pojazdów i 2850 osób dziennie.
Rosja posiada tylko jedno oficjalne lądowe przejście graniczne z KRLD: Most Przyjaźni Koreańsko-Rosyjskiej. Ma ono charakter wyłącznie kolejowy. Cała granica rosyjsko-północnokoreańska liczy zaledwie 19 km.