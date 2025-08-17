Książę i księżna Walii wraz z trójką dzieci – George’em, Charlotte i Louisem – już wkrótce zamieszkają w nowym domu. Forest Lodge, imponująca ośmiopokojowa rezydencja położona w malowniczym Windsor Great Park, stanie się ich nowym miejscem na ziemi. Zmiana domu ma być dla nich nowym początkiem po trudnych miesiącach.

Książe William i Księżna Kate / Rex Features/EAST NEWS / East News

Przez ostatnie dwa lata William i Kate wraz z rodziną mieszkali w Adelaide Cottage, urokliwym domu na terenie zamku Windsor. Jednak ostatnie 18 miesięcy nie należało do najłatwiejszych - księżna Kate zmagała się z diagnozą i leczeniem nowotworu. Te trudne doświadczenia sprawiły, że para zdecydowała się na zmianę otoczenia i rozpoczęcie nowego rozdziału w życiu.

Jak podkreślają osoby z bliskiego otoczenia rodziny królewskiej, Windsor stał się dla nich prawdziwym domem. Przeprowadzka do Forest Lodge ma być szansą na pozostawienie za sobą trudnych wspomnień i rozpoczęcie nowego etapu.

Nowa rezydencja została wybrana z myślą o długoterminowej perspektywie - to właśnie tutaj książęca para planuje mieszkać także wtedy, gdy William i Kate zostaną królem i królową.

Prywatność i rodzinne wartości

Forest Lodge to wyjątkowa posiadłość, która przeszła gruntowną renowację w 2001 roku. Koszt prac wyniósł wówczas 1,5 miliona funtów, a dom został wystawiony na wynajem za 15 tysięcy funtów miesięcznie.

Wnętrza zachwycają oryginalnym kamiennym wykończeniem, bogato zdobionymi gzymsami i dekoracjami sufitowymi, a także imponującym korytarzem z półbeczkowym sklepieniem.

Niedawno lokalne władze wydały zgodę na drobne zmiany w budynku, obejmujące m.in. usunięcie jednego z okien oraz prace przy kominku. Wszystko po to, by nowi mieszkańcy mogli dostosować dom do swoich potrzeb, zachowując jednocześnie jego historyczny charakter.

Podobnie jak w przypadku dotychczasowego domu, William i Kate nie planują zatrudniać stałego personelu mieszkającego w rezydencji. Para od lat stawia na prywatność i samodzielność, starając się zapewnić swoim dzieciom jak najbardziej normalne dzieciństwo, z dala od blasku fleszy i królewskiego protokołu.

Dzieci książęcej pary uczęszczają do prestiżowej Lambrook School, gdzie czują się szczęśliwe i dobrze zaadaptowane. Rodzina spędza także dużo czasu w Anmer Hall w hrabstwie Norfolk, zwłaszcza podczas szkolnych wakacji. Biura Williama i Kate pozostają natomiast w Pałacu Kensington w Londynie.

Wszelkie koszty związane z przeprowadzką i adaptacją Forest Lodge pokrywane są z prywatnych środków książęcej pary. William i Kate będą płacić rynkowy czynsz za nową rezydencję, a żadne prace nie zostaną sfinansowane z tzw. Sovereign Grant, czyli państwowego funduszu przeznaczonego na utrzymanie monarchii.