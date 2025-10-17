Książę Andrzej, młodszy brat króla Karola III ogłosił, że rezygnuje z tytułu księcia Yorku i wszelkich przysługujących mu honorów. Jednocześnie stanowczo zaprzeczył wszelkim zarzutom dotyczącym jego rzekomych powiązań z Jeffreyem Epsteinem.

/ Shutterstock

Książę Andrzej oficjalnie zrzeka się tytułu księcia Yorku.

Zaprzecza wszelkim zarzutom związanym z Jeffreyem Epsteinem.

Sprawa budzi ogromne emocje w Wielkiej Brytanii.

Więcej ciekawych informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Książę Andrzej, młodszy brat króla Karola III, wydał w piątek oficjalne oświadczenie, w którym poinformował o rezygnacji z tytułu księcia Yorku. W komunikacie podkreślił, że nie będzie już dłużej używał żadnych tytułów ani honorów, które zostały mu nadane.

Stanowcze zaprzeczenie zarzutom

W oświadczeniu książę Andrzej stanowczo zaprzeczył wszelkim zarzutom, które zostały wobec niego wysunięte. Dotyczą one rzekomych bliskich kontaktów z amerykańskim finansistą Jeffreyem Epsteinem, który był oskarżany o stręczenie młodych kobiet. Książę podkreślił, że już wcześniej odcinał się od tych oskarżeń i podtrzymuje swoje stanowisko.

Oskarżenia wobec księcia Andrzeja od dłuższego czasu budziły kontrowersje i były szeroko komentowane zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i na świecie. Decyzja o rezygnacji z tytułu jest postrzegana jako próba ograniczenia negatywnego wpływu sprawy na wizerunek rodziny królewskiej.

Problemy nie tylko z powodu Epsteina

W ostatnich miesiącach brytyjskie media szeroko komentują nie tylko dawne relacje księcia Andrzeja z Jeffreyem Epsteinem, ale także nowe doniesienia dotyczące jego otoczenia biznesowego. Jak podaje agencja Reutera, jeden z partnerów księcia miał być podejrzewany przez władze o działalność szpiegowską na rzecz Chin. Te informacje rzucają dodatkowy cień na reputację arystokraty, która już wcześniej została poważnie nadszarpnięta.

Książę Andrzej był niegdyś postrzegany jako przystojny oficer marynarki wojennej, który brał udział w wojnie o Falklandy w 1982 roku. Przez lata cieszył się opinią "księcia playboya". Jednak w 2022 roku został pozbawiony większości tytułów i przestał pełnić oficjalne obowiązki w rodzinie królewskiej. Decyzja ta była bezpośrednim następstwem ujawnienia jego powiązań z Jeffreyem Epsteinem.

Głośna sprawa Virginii Giuffre

W sierpniu 2021 roku Virginia Giuffre złożyła w sądzie w Nowym Jorku pozew cywilny przeciwko księciu Andrzejowi. Twierdziła, że w 2001 roku, mając 17 lat, została przez niego trzykrotnie wykorzystana seksualnie. Giuffre była jedną z wielu młodych kobiet, które Jeffrey Epstein miał zwabiać obietnicami pracy, a następnie oferować swoim wpływowym znajomym. Książę Andrzej stanowczo zaprzeczał tym zarzutom, jednak w 2022 roku zawarł z Giuffre ugodę pozasądową.

W kwietniu 2025 roku Virginia Giuffre popełniła samobójstwo w Australii.

Sprawa Epsteina i wyrok dla Maxwell

Jeffrey Epstein został skazany w 2008 roku za wykorzystywanie seksualne nieletnich i spędził 13 miesięcy w więzieniu. W 2019 roku usłyszał kolejne zarzuty dotyczące handlu nieletnimi w celu wykorzystywania seksualnego, jednak miesiąc później zmarł w areszcie. Oficjalnie uznano, że popełnił samobójstwo.

Jego wieloletnia partnerka, Ghislaine Maxwell, została skazana na 20 lat więzienia za współudział w przestępstwach Epsteina.



