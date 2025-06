Według wieży kontroli lotu załoga nadała sygnał "Mayday" o 10:09. Nie odpowiedziała już na wezwania kontrolera.

Samolot, który się rozbił, to Boeing 787-8 Dreamliner.

Maszyna leciała z Ahmadabadu do Wielkiej Brytanii. Początkowo podawano, że do Birmingham. Teraz wiadomo już, że samolot miał lecieć do londyńskiego Gatwick.