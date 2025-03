Skutki zakłóceń na lotnisku Heathrow w Londynie będą odczuwalne nie tylko przez największy brytyjski węzeł komunikacyjny. Mogąc kosztować branżę lotniczą setki milionów funtów - alarmują eksperci. Minister energii Wielkiej Brytanii Ed Miliband twierdzi natomiast, że "nie ma żadnych przesłanek" wskazujących na to, że przyczyną pożaru na zachodzie Londynu, w pobliżu portu, była działalność osób trzecich. W sieci pojawią się kolejne filmy pokazujące skalę żywiołu.

Zamknięte lotnisko Heathrow z powodu pożaru podstacji elektrycznej / BENJAMIN CREMEL/AFP/East News / East News

W nocy z czwartku na piątek straż pożarna poinformowała, że na podstacji w miejscowości Hayes zapalił się transformator. Ewakuowano około 150 osób i zalecono mieszkańcom, by nie otwierali okien z powodu dymu. Do akcji gaszenia pożaru skierowano 70 strażaków i 10 wozów strażackich. W wyniku pożaru bez prądu znalazły się również tysiące domów. W piątej ok. godz. 9 rano czasu polskiego straż przekazała, że pożar jest już pod kontrolą.

W związku z tym londyńskie lotnisko Heathrow będzie zamknięte do północy z piątku na sobotę. To wiąże się z ogromnymi konsekwencjami, ponieważ tylko dziś port miał obsłużyć ok. 290 tys. podróżujących.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Pożar w pobliżu lotniska Heathrow. "Ruch lotniczy w całej Europie jest zaburzony"

Chaos może "potrwać dni, jeśli nie tygodnie"

Shukor Yusof, założyciel Endau Analytics z siedzibą w Singapurze, firmy doradczej specjalizującej się w branży lotniczej, w rozmowie z CNN powiedział, że straty finansowe spowodowane zamknięciem mogą wynieść "setki milionów funtów". Według niego chaos w światowym ruchu lotniczym może potrwać dni, jeśli nie tygodnie.

Zamknięcie lotniska Heathrow spowodowało poważne utrudnienia w ruchu, a setki linii z całego świata zostały zmuszone do przekierowania lotów na inne trasy. Yusof informuje, że proces podejmowania decyzji o przekierowaniu lotów jest dynamiczny i "szybko się zmienia".

Jak dodał, piloci w niektórych przypadkach są informowani o zamknięciu lotniska w trakcie lotu. Wymaga to dużej koordynacji między brytyjskim urzędem a linią lotniczą - powiedział, dodając, że loty długodystansowe stanowią "bardziej złożone wyzwanie" pod względem zmiany trasy.

Jak wyjaśnił, w związku z tym dostępna będzie tylko ograniczona liczba miejsc na pobliskich lotniskach, co zmusi pilotów i linie lotnicze do potencjalnego poszukiwania innych opcji poza Wielką Brytanią.

"Mamy do czynienia z katastrofalnym wypadkiem"

Tymczasem minister energii Wielkiej Brytanii Ed Miliband powiedział, że "nie ma żadnych przesłanek" wskazujących na to, że przyczyną pożaru, który doprowadził do licznych przerw w dostawie prądu i wymusił zamknięcie lotniska, była działalność osób trzecich.

Po prostu mamy do czynienia z katastrofalnym wypadkiem - dodał.

W tej chwili skupiamy się na przywróceniu zasilania. Nie mamy jeszcze żadnej informacji, co spowodowało pożar - powiedział Miliband londyńskiemu radiu LBC.

"Będziemy musieli odwołać całą podróż"

CNN cytuje osoby, które miały dziś wylecieć z Heathrow. Siya Shah miała zamiar polecieć z Londynu do Indii na ślub swojego kuzyna. 21-letnia fizjoterapeutka z Londynu przeczytała o potężnym pożarze, który spowodował zamknięcie lotniska, ale twierdzi, że przedstawiciele linii lotniczych kazali jej mimo wszystko udać się na miejsce.

Spędziliśmy około 1,5 godz. w taksówce do Heathrow, ale jak już tam dotarliśmy, nie mogliśmy wejść i po prostu kazali nam zawrócić - powiedziała CNN. Jeśli nie wsiądziemy do samolotu do jutra, będziemy musieli odwołać całą podróż, bo nie ma sensu, żebyśmy tam jechali - dodała.

Gauri Bhosale, naukowiec mieszkający w Cambridge, miała lecieć z Heathrow do Mumbaju, aby odwiedzić rodzinę. Powiedziała CNN, że kiedy zobaczyła wiadomości o zamknięciu lotniska, zadzwoniła do linii lotniczych, ale oni najwyraźniej nie wiedzieli o tym incydencie. Rozmawiałam z operatorem, nie wiedzieli o żadnych problemach, powiedzieli, że wszystkie loty w ich systemie są zgodne z rozkładem - powiedziała.

W końcu otrzymała powiadomienie, że jej lot został odwołany.

Nie wiemy jeszcze, czy są jakieś alternatywne opcje dla nas - powiedział Bhosale.

Dramatyczne nagrania

W mediach społecznościowych pojawia się coraz więcej nagrań, na których widać skalę pożaru.