Dramatyczne doniesienia z Indii. Samolot Air India, lecący do Wielkiej Brytanii, rozbił się w Ahmadabadzie. Na pokładzie były 242 osoby.

Na razie nie ma doniesień o poszkodowanych.

Według indyjskich telewizji do katastrofy doszło w momencie startu. Maszyna leciała z Ahmadabadu do Wielkiej Brytanii. Są sprzeczne informacje na temat celu jej podroży. Początkowo podawano, że to Birmingham. Teraz pojawiły się doniesienia o tym, że samolot miał lecieć do londyńskiego Gatwick.