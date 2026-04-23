Dwa pociągi zderzyły się między Hillerød a Kagerup na Zelandii w Danii. Na razie nie wiadomo, ile osób jest rannych. Trwa akcja ratownicza, na miejsce ściągnięto liczne jednostki policji i karetki pogotowia.

/ RMF FM

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl.

W środę rano między Hillerød a Kagerup na Zelandii w Danii doszło do poważnego wypadku kolejowego. Zderzyły się tam dwa pociągi.

Według wstępnych informacji, w wyniku wypadku poszkodowanych może być 5 do 10 osób.

Służby ratunkowe prowadzą intensywne działania, aby udzielić pomocy ofiarom i zabezpieczyć teren zdarzenia. Świadkowie informują, że w akcji ratowniczej wziął udział śmigłowiec.

Na razie nie podano szczegółowych danych dotyczących liczby rannych ani przyczyn wypadku. Strażacy, z którymi rozmawiała agencja Reutera, informują, że zderzyły się dwa regionalne pociągi. Wszyscy pasażerowie opuścili składy, nikt nie został uwięziony.

Władze podkreślają, że działania służb mogą potrwać jeszcze kilka godzin.

Artykuł jest w trakcie aktualizacji, wkrótce więcej informacji.