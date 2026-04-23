Biuro koronera w Los Angeles potwierdziło, że 14-letnia Celeste Rivas Hernandez zginęła od licznych ran kłutych. Kluczowe ustalenia medyczne stanowią podstawę aktu oskarżenia przeciwko znanemu muzykowi D4vd, który odpowiada za brutalne morderstwo i okaleczenie zwłok nastolatki.

D4vd oskarżony o morderstwo 14-latki

Według raportu medycznego, opublikowanego przez stację ABC News, bezpośrednią przyczyną śmierci Celeste Rivas Hernandez były wielokrotne rany kłute brzucha i klatki piersiowej, prowadzące do uszkodzenia wątroby.

Ciało dziewczyny, odnalezione po kilku miesiącach poszukiwań, było poćwiartowane i ukryte w bagażniku samochodu. Na szczątkach zabezpieczono fragmenty niebieskiego tworzywa sztucznego, a w organizmie ofiary wykryto substancje psychoaktywne.

Szef wydziału medycyny sądowej, dr Odey Ukpo, podkreślił, że ujawnienie szczegółów sprawy jest ważne dla opinii publicznej i rodziny ofiary. Niewyobrażalne jest, że rodzina musiała tak długo czekać na odpowiedzi - zaznaczył Ukpo.

Reakcja rodziny i stanowisko prokuratury

Rodzina Celeste Rivas Hernandez wydała oświadczenie, w którym wyraziła głęboki żal i prosiła o uszanowanie prywatności w tym trudnym czasie. Bliscy podziękowali społeczności za wsparcie i podkreślili, że ich celem jest doprowadzenie do sprawiedliwego wyroku.

Choć oczywiście raport medyczny nie wskazuje bezpośrednio sprawcy, prokuratura zapewnia, że dysponuje silnym materiałem dowodowym, opartym na analizach kryminalistycznych i danych cyfrowych. Według śledczych, motywem zbrodni mogła być chęć ochrony wizerunku i kariery muzyka, któremu nastolatka miała grozić ujawnieniem ich relacji.

Zarzuty wobec D4vd i możliwe konsekwencje

D4vd, znany z globalnej popularności na platformie TikTok, usłyszał zarzuty zabójstwa, okaleczenia i zbezczeszczenia zwłok, a także przestępstw na tle seksualnym wobec osoby poniżej 14. roku życia. W przypadku skazania grozi mu kara śmierci lub dożywotnie pozbawienie wolności bez możliwości zwolnienia warunkowego. Muzyk nie przyznał się do winy.

Do zbrodni doszło w kwietniu 2025 roku, a ciało Celeste odnaleziono po kilku miesiącach. W momencie odkrycia szczątków D4vd przebywał w trasie koncertowej "Withered".