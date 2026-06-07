Wakacje to czas, kiedy tysiące Polaków rusza samochodami na europejskie trasy. Jednak nawet doświadczeni kierowcy mogą się zdziwić, widząc na francuskich drogach nowy znak – biały romb na niebieskim tle. Co oznacza to tajemnicze oznaczenie i dlaczego jego zignorowanie może kosztować nas nawet 600 zł?
- We Francji obowiązuje znak drogowy - biały romb na niebieskim tle.
- Wyznacza on pasy ruchu przeznaczone wyłącznie dla carpoolingu i innych uprawnionych pojazdów.
- Samotny kierowca tradycyjnego auta, który wjedzie na taki pas, ryzykuje mandat w wysokości nawet 135 euro.
- Więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl. Bądź na bieżąco.
Wakacyjny wyjazd samochodem za granicę to dla wielu Polaków coroczna tradycja. Francja, z jej malowniczymi trasami i autostradami, jest jednym z najczęstszych kierunków podróży. Na drogach szybkiego ruchu pojawił się znak drogowy, który już zdążył wywołać niemałe zamieszanie zarówno wśród miejscowych, jak i turystów.