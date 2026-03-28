Karol Nawrocki odwiedził siedzibę zakładów Lockheed Martin Aeronautics w Teksasie, specjalizujących się w produkcji myśliwców wielozadaniowych piątej generacji F-35, które już niedługo będą stacjonować w Łasku. Prezydent pozował w F-35, a po godz. 21 ma wygłosić przemówienie na konferencji CPAC zrzeszającej prawicowych polityków, działaczy i aktywistów.

Karol Nawrocki w USA, 28 marca 2026

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

CPAC, czyli coroczna konferencja z udziałem prawicowych działaczy i polityków, przede wszystkim amerykańskich, ale nie tylko, rozpoczęła się 25 marca. W tym roku wydarzenie zrzeszające środowiska konserwatywne odbywa się w Dallas w Teksasie w Stanach Zjednoczonych. Swoje wystąpienie miał już były premier Mateusz Morawiecki. W piątek, 27 marca, poleciał tam Karol Nawrocki. Przemówienie prezydenta zaplanowane jest na dzisiejszy wieczór.



Kancelaria prezydenta poinformowała, że w ciągu dnia Karol Nawrocki odwiedził siedzibę zakładów Lockheed Martin Aeronautics, specjalizujących się w produkcji myśliwców wielozadaniowych piątej generacji F-35, które - jak dodano - już w połowie tego roku stacjonować będą w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku. W maszynie - tak jak niegdyś w czołgu - zapozował sam prezydent, czym pochwaliła się kancelaria i on sam. "Do zobaczenia w Polsce" - napisał Karol Nawrocki.

/ Mikołaj Bujak/KPRP / Materiały prasowe