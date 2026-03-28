"Drodzy przyjaciele, drodzy amerykańcy patrioci (…), przywożę wam pozdrowienia z Polski, kraju, który rozumie, ile kosztuje wolność (...). Polska i Stany Zjednoczone to dwa narody, które łączy chrześcijańska cywilizacja. Dzisiaj ta cywilizacja jest zagrożona (…). Jesteśmy zbudowani wokół tej samej idei: że rząd powinien służyć ludziom, a nie rządzić nimi. Że wolność musi być chroniona, a nie zarządzana, że tradycja jest istotna" - mówił dalej. Nawiązał również stanowczo do polityki Rosji, ale też Unii Europejskiej.

Karol Nawrocki na CPAC; USA, 28 marca 2026 / PAP/Adam Warżawa / PAP

CPAC, czyli coroczna konferencja z udziałem prawicowych działaczy i polityków, przede wszystkim amerykańskich, ale nie tylko, rozpoczęła się 25 marca. W tym roku wydarzenie zrzeszające środowiska konserwatywne odbywa się w Dallas w Teksasie w Stanach Zjednoczonych. Swoje wystąpienie miał już były premier Mateusz Morawiecki. W piątek, 27 marca, poleciał tam Karol Nawrocki. Przemówienie prezydenta dotyczące relacji polsko-amerykańskich rozpoczęło się przed 22 czasu polskiego.

Karol Nawrocki na konferencji konserwatystów CPAC w Dallas

Karol Nawrocki nawiązał najpierw do tego, że Stany Zjednoczone za kilka miesięcy będą świętować 250-lecie swojej niepodległości. Powiedział, że Ameryka nie była w walce o wolność osamotniona, wspominając m.in. o Tadeuszu Kościuszce i Kazimierzu Pułaskim. Podkreślił, że Polska i Stany Zjednoczone to dwa narody, "które łączy chrześcijańska cywilizacja", a ona jest dziś "zagrożona". Kolejno przeszedł do wątku Rosji.

"Rosja nie broni konserwatyzmu"

W Europie mamy do czynienia z agresywną Rosją. Reżimem, który atakuje swoich sąsiadów, który niszczy miasta, który uważa, że władza daje im prawo do dominacji nad innymi (...). Rosja nie broni konserwatyzmu, Rosja reprezentuje korupcję i przemoc - podkreśłił Karol Nawrocki.

Powiedział, że "sojusze nie są budowane tylko w salach bankietowych, ale na polu walki", wspominając żołnierzy, którzy oddali życie w Iraku i w Afganistanie. Poprosił też o chwilę ciszy, by uczcić pamięć bohaterów, którzy dokonali "ostatecznego poświęcenia".

Prezydent o UE. "Projekty ideologiczne, które odciągają nas od wartości"

Prezydent przeszedł do kolejnego wątku. Od 20 lat jesteśmy częścią Unii (Europejskiej - przyp. red.), a teraz potrzebuje ona szybkich napraw. Widzimy politykę, która (…) ryzykuje osłabienie podstaw naszej siły. Widzimy biurokratów, którzy podejmują decyzje przeczące zdrowemu rozsądkowi. Które zamiast wzmacniać Europę, osłabiają ją - powiedział.

Mówię o polityce energetycznej, która idzie zbyt szybko, nie zważając, na bezpieczeństwo gospodarcze i energetyczne. O polityce migracyjnej, która nie jest w stanie chronić granic ani spójności społecznej. To są projekty ideologiczne, które odciągają nas od wartości, które stanowią podstawę cywilizacji chrześcijańskiej, zamiast ją wzmacniać. Wierzę, że Europa i Ameryka są wtedy najsilniejsze, gdy szanują swoje narody - mówił.

Wyzwania, z którymi mamy do czynienia, biorą się nie tylko z zewnątrz. Biorą się także z wewnątrz, od naszych własnych społeczeństw. Polska dokonała właściwej decyzji, dołączając do Unii Europejskiej, i chcemy być częścią Unii. Wierzę, że większość moich rodaków podziela ten pogląd - że Polska ma głos i prawo do mówienia głośno - powiedział Karol Nawrocki.

Podkreślił, że Polska jest obecnie jednym z najszybciej rozwijających się krajów w Europie. Nasz PKB osiągnął ponad bilion dolarów, pomyślcie o tym. W ciągu zaledwie jednego pokolenia przeszliśmy od komunizmu do dobrobytu (...), od zależności do siły - podsumował.

