"Prezydent USA Donald Trump nie weźmie udziału w tegorocznej konferencji środowisk konserwatywnych CPAC w Teksasie" - przekazał w środę Biały Dom. Oznacza to, że Trump nie spotka się w Dallas z prezydentem Karolem Nawrockim, który w sobotę wystąpi na konferencji.

Karol Nawrocki z wizytą w Białym Domu 3 września ubiegłego roku / OLIVER CONTRERAS/AFP/East News / East News

Dzisiaj rozpoczęła się konferencja CPAC w Dallas w Teksasie.

W piątek leci na nią prezydent Karol Nawrocki, który w sobotę ma wygłosić tam przemówienie.

Na zjeździe konserwatystów miał pojawić się - jak co roku - Donald Trump, jednak Biały Dom poinformował, że go nie będzie. Dlaczego? O tym poniżej.

Biały Dom: Trump nie weźmie udziału w tegorocznej konferencji CPAC

"Prezydent nie może w tym roku uczestniczyć w konferencji CPAC z powodu napiętego harmonogramu. Jest mocno zaangażowany w trwający konflikt z Iranem i inne krytycznie ważne kwestie" - przekazał Biały Dom w oświadczeniu.

Donald Trump ma udać się w piątek do Miami, gdzie będzie uczestniczył w sponsorowanej przez Arabię Saudyjską konferencji FII Priority, a weekend prawdopodobnie spędzi w swojej posiadłości Mar-a-Lago na Florydzie.

Prezydent Stanów Zjednoczonych dotychczas konsekwentnie pojawiał się na konferencji CPAC, największym zgromadzeniu środowisk konserwatywnych w USA. Podczas poprzedniej edycji tej imprezy, pod Waszyngtonem, spotkał się z ówczesnym prezydentem Polski Andrzejem Dudą.

Do Dallas w Teksasie w piątek wyruszy za to prezydent Karol Nawrocki, który w sobotę, w ostatnim dniu CPAC, ma wygłosić przemówienie. Politycy z kancelarii prezydenta wcześniej nie wykluczali spotkania Trump-Nawrocki.