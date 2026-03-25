"Prezydent USA Donald Trump nie weźmie udziału w tegorocznej konferencji środowisk konserwatywnych CPAC w Teksasie" - przekazał w środę Biały Dom. Oznacza to, że Trump nie spotka się w Dallas z prezydentem Karolem Nawrockim, który w sobotę wystąpi na konferencji.
- Dzisiaj rozpoczęła się konferencja CPAC w Dallas w Teksasie.
- W piątek leci na nią prezydent Karol Nawrocki, który w sobotę ma wygłosić tam przemówienie.
- Na zjeździe konserwatystów miał pojawić się - jak co roku - Donald Trump, jednak Biały Dom poinformował, że go nie będzie. Dlaczego? O tym poniżej.
"Prezydent nie może w tym roku uczestniczyć w konferencji CPAC z powodu napiętego harmonogramu. Jest mocno zaangażowany w trwający konflikt z Iranem i inne krytycznie ważne kwestie" - przekazał Biały Dom w oświadczeniu.
Donald Trump ma udać się w piątek do Miami, gdzie będzie uczestniczył w sponsorowanej przez Arabię Saudyjską konferencji FII Priority, a weekend prawdopodobnie spędzi w swojej posiadłości Mar-a-Lago na Florydzie.
Prezydent Stanów Zjednoczonych dotychczas konsekwentnie pojawiał się na konferencji CPAC, największym zgromadzeniu środowisk konserwatywnych w USA. Podczas poprzedniej edycji tej imprezy, pod Waszyngtonem, spotkał się z ówczesnym prezydentem Polski Andrzejem Dudą.
Do Dallas w Teksasie w piątek wyruszy za to prezydent Karol Nawrocki, który w sobotę, w ostatnim dniu CPAC, ma wygłosić przemówienie. Politycy z kancelarii prezydenta wcześniej nie wykluczali spotkania Trump-Nawrocki.
O tym, że obecność prezydenta Nawrockiego na konferencji środowisk konserwatywnych pozytywnie wpłynie na relacje polsko-amerykańskie mówił wcześniej w Popołudniowej rozmowie w RMF FM - przed informacją Białego Domu - polityk PiS Krzysztof Szczucki. Będzie to przede wszystkim okazja do spotkania prezydenta z Donaldem Trumpem - stwierdził.