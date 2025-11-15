Chcesz jeździć na nartach we Włoszech, musisz mieć kask. Wraz z rozpoczęciem nowego sezonu przepis ten obejmuje także dorosłych. Dotychczas dotyczył on dzieci i nastolatków. Za brak kasku grozi 150 euro kary, a w niektórych przypadkach także odebranie skipassu.

Na narty we Włoszech tylko w kasku / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

We Włoszech wraz z nowym sezonem narciarskim wprowadzono obowiązek noszenia kasków na stokach dla wszystkich narciarzy, także dorosłych.

Obowiązek noszenia kasku dotyczy także snowboardzistów oraz osób korzystających z tras saneczkowych.

Za brak kasku grozi mandat w wysokości 150 euro, a w niektórych przypadkach możliwe jest także odebranie skipassu.

Od 2022 roku każdy narciarz i snowboardzista we Włoszech musi posiadać polisę OC - za jej brak grozi kara od 100 do 150 euro oraz odebranie skipassu.

Kask ratuje życie

Włoskie media odnotowują, że z zadowoleniem przepisy zawarte w rządowym dekrecie dotyczącym sportu przyjęto w ośrodku narciarskim w Val Senales, gdzie sezon narciarski trwa od dwóch tygodni.

Już od dawna, jak się zauważa, na większości tras zjazdowych we Włoszech kaski ma zdecydowana większość narciarzy.

Włoska agencja Ansa cytuje wypowiedź instruktorki narciarstwa Barbary Milani, która nowe przepisy uznała za istotną decyzję. Jak podkreśliła, to kwestia własnego poczucia bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa innych.

Instruktor Stefano Zerpelloni powiedział: Wszystkie szkółki narciarskie i wszyscy instruktorzy bardzo przychylnie przyjmują to, że na stoku każdy musi mieć kask, również dorośli, bo oczywiście to ratuje życie.

Nowe zasady pozytywnie ocenili również zarządcy wyciągów i kolejek oraz stoków narciarskich.

Konieczna polisa

We Włoszech od 2022 roku każdy narciarz i snowboardzista ma obowiązek posiadania polisy ubezpieczeniowej OC. Za jej brak grozi mandat od 100 do 150 euro i odebranie skipassu.

W Górnej Adydze obowiązują także inne przepisy. Na mocy jednego z nich na trasie zjazdowej możliwe jest wyprzedzanie tylko, gdy jest odpowiednio dużo miejsca i panuje dobra widoczność.

Co roku na narty do Włoch przyjeżdżają dziesiątki tysięcy Polaków.