Jeden z najpopularniejszych włoskich kurortów narciarskich, Madonna di Campiglio w Trydencie, szykuje ważne zmiany dla wszystkich miłośników białego szaleństwa. Od nadchodzącego sezonu zimowego, w dniach największego obłożenia, na stokach obowiązywać będzie dzienny limit narciarzy. Decyzja ta ma na celu poprawę komfortu i bezpieczeństwa na trasach, które każdego roku przyciągają tłumy turystów – w tym wielu Polaków.

Sezon narciarski w Madonna di Campiglio wystartuje 29 listopada / Shutterstock

Jak informują lokalne władze, w okresach szczytowych - od Bożego Narodzenia do 5 stycznia oraz podczas karnawału (15-22 lutego) - na stokach jednocześnie będzie mogło przebywać około 14-15 tysięcy osób. To "idealna liczba", która ma zapewnić optymalne warunki do jazdy i uniknąć tłoku na trasach. Nowe zasady będą obowiązywać w godzinach największego ruchu, czyli od 11:00 do 14:00.

Co to oznacza dla narciarzy? Przede wszystkim ci, którzy planują wyjazd do Madonna di Campiglio w najbardziej obleganych terminach, powinni wcześniej zarezerwować miejsce na stoku, kupując skipass przez internet. Tylko wtedy będą mieli pewność, że nie zabraknie dla nich miejsca na trasie.

Jak uniknąć ograniczeń?

Warto dodać, że nowe ograniczenia nie obejmą osób posiadających sezonowe lub wielodniowe karnety. Swobodny wjazd na szczyty zachowają też ci, którzy nie planują jazdy na nartach - na przykład piesi turyści czy miłośnicy górskich widoków.

Władze kurortu rozważają też wprowadzenie dodatkowych rozwiązań, które pomogą rozładować ruch na najbardziej obleganych trasach. Jednym z pomysłów jest kierowanie narciarzy na mniej zatłoczone stoki.

Kto rano wstaje, ten szusuje bez problemu

Dla rannych ptaszków mamy dobrą wiadomość: do Madonna di Campiglio powraca inicjatywa "Szusuj wcześniej". Oznacza to, że - jeśli tylko pozwolą na to warunki pogodowe - wyciągi i trasy będą otwierane już od wczesnych godzin porannych.

Sezon narciarski w Madonna di Campiglio wystartuje 29 listopada.