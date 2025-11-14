Val Thorens w Sabaudii po raz dziesiąty z rzędu zdobywa tytuł "najlepszej stacji narciarskiej na świecie" w prestiżowym plebiscycie World Ski Awards. Francuski ośrodek nie tylko wzmacnia swoją pozycję lidera, ale także świętuje podwójny sukces w branży hotelarskiej. Co sprawia, że Val Thorens nie ma sobie równych?

Val Thorens ponownie najlepszą stacją narciarską na świecie! Francuska perła Sabaudii triumfuje w prestiżowym plebiscycie / Shutterstock

Francuska perła narciarstwa wyróżnia się najwyżej położonym frontem narciarskim w Europie - aż 2300 m n.p.m., co gwarantuje długi sezon i świetne warunki śniegowe.

Jako część legendarnego regionu "Trzy Doliny" oferuje aż 600 km tras narciarskich - prawdziwy raj dla miłośników białego szaleństwa.

Zimowy raj na szczycie Europy

​Val Thorens, położone w malowniczej Sabaudii, to miejsce, które od lat przyciąga miłośników białego szaleństwa z całego świata. W tegorocznej, 12. edycji World Ski Awards, francuska stacja po raz dziesiąty (!) zdobyła tytuł "najlepszej stacji narciarskiej na świecie". To osiągnięcie tym bardziej imponujące, że konkurencja była naprawdę silna - w plebiscycie brały udział aż 25 ośrodków z narciarskimi potęgami w tle, jak szwajcarskie Verbier, austriacki Kitzbühel, kanadyjskie Lake Louise, amerykańskie Deer Valley czy andorska Grandvalira.

Warto podkreślić, że Val Thorens reprezentowało Francję jako jedyny kandydat, a mimo to zdeklasowało rywali, zdobywając uznanie głosujących z całego świata. Organizatorzy nie zdradzili, ile osób oddało swój głos, ale podkreślili, że decyzja zapadła "w uznaniu roli Val Thorens jako światowego punktu odniesienia w zakresie infrastruktury wyciągów narciarskich, wyposażenia stacji oraz zakwaterowania u podnóża stoków".

Międzynarodowy charakter i rekordowe wysokości

Co wyróżnia Val Thorens na tle innych ośrodków? Przede wszystkim - najwyżej położony front narciarski w Europie, sięgający aż 2300 metrów n.p.m. To właśnie tutaj sezon narciarski trwa wyjątkowo długo, a warunki śniegowe zachwycają nawet najbardziej wymagających narciarzy i snowboardzistów. Stacja jest częścią legendarnej domeny "Trzy Doliny" (Les 3 Vallées), czyli największego połączonego regionu narciarskiego w Europie, oferującego aż 600 kilometrów tras (w tym Méribel, Les Menuires i inne).

Val Thorens przyciąga również wyjątkowo międzynarodową klientelę - w szczycie sezonu aż 70 proc. gości to obcokrajowcy, którzy wybierają francuski resort za jakość usług, różnorodność tras i niepowtarzalną atmosferę.

Sezon startuje już 22 listopada!

Dla wszystkich spragnionych zimowych wrażeń mamy dobrą wiadomość - Val Thorens otwiera swoje trasy i rozpoczyna sezon sportów zimowych już w sobotę, 22 listopada, razem z innym francuskim hitem, Tignes. To idealny moment, by zarezerwować pobyt i przekonać się na własnej skórze, dlaczego Val Thorens jest nie do pobicia.